"اترمى علينا شيكولاتة"..ناقد فني يكشف كواليس اعتصام وزارة الثقافة في عهد الإخوان

قال أحمد سعد الدين، الناقد الفني، إن رحيل وزير الثقافة في عهد الإخوان وتعيين الدكتور علاء عبد العزيز كان هدفه تصفية الحسابات لصالح حكومة الإخوان، إذ بدأ الفنانين بعد تعيينه الحديث عن الثقافة المصرية والسينما والفن.

وأضاف "سعد الدين"، خلال لقاء خاص مع برنامج "افتح باب قلبك" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن تولي علاء عبد العزيز وزارة الثقافة كان له العديد من التأثيرات، إذ أنه قام بإقالة إيناس عبد الدايم من الأوبرا، وأحمد مجاهد من هيئة الكتاب وغيرها من القرارات التي تعبر أنه يعمل على تصفية الحسابات، وتفريغ الوزارة من قياداتها، التي كانت تعمل على الحفاظ على الثقافة في مصر.

وتابع: "اعتصمنا أمام وزارة الثقافة مع الفنانين في عهد الإخوان، ومن المواقف الجميلة كانت العمارات المواجهة أمام الوزارة كانوا بيرموا علينا شيكولاتة، واتعمل عرض باليه في الشارع أمام الجميع".

وشدد على أن الشعب المصري هو شعب محب للحياة، محب للفن، وكاره لهذه الفئة التي كانت ترغب في تحجيم الشعب المصري، وفرض شروطهم على المصريين.

