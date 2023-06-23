مصرع جميع ركاب الغواصة المفقودة تيتان خلال رحلتها نحو تايتنك والمركزي المصري يقرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

السيسي يدعو إلى مواجهة التحديات الناتجة عن الأزمات الدولية وتغير المناخ

الرئيس التونسي: شروط صندوق النقد تمس بالسلم الأهلي

وفاة 3 مهاجرين وفقدان 12 بعد غرق 3 قوارب قبالة ساحل تونس

وزير الدفاع السعودي يبحث مع نظيره الإيطالي التعاون العسكري بين البلدين

بايدن: العلاقات مع الهند أقوى وأكثر ديناميكية من أي وقت

أوكرانيا تحصل على 60 مليار يورو إضافية لإعادة الإعمار

الرئيس الإماراتي يستقبل نائب الرئيس التركي في أبوظبي

بايدن يأمل لقاء الرئيس الصيني "قريبًا" رغم وصفه بـ"الديكتاتور"

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وأبرزت صحيفة "الأنباء" تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن فعاليات القمة الدولية ميثاق التمويل العالمي الجديد، المنعقدة في باريس، والتي قال فيها إن هناك أهمية استجابة المجتمع الدولي لسبل مواجهة التحديات الناتجة عن الأزمات الدولية وتغير المناخ. وقال إن "مصر استضافت قمة الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) في شرم الشيخ، واستهدفت إبراز حجم المشكلة وضرورة تدبير التمويل اللازم لمواجهتها لكي نستطيع التحرك على المستويين الوطني والدولي، لبلوغ أهداف التنمية المستدامة".

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن "الواقع الجديد الذي نعيشه يفرض على الجميع التكاتف لتعزيز النظام متعدد الأطراف، ليصبح أكثر استجابة لاحتياجات الدول النامية، وأكثر قدرة على الصمود أمام الأزمات، مما يمكن من مجابهة تحديات تغير المناخ، التي لم نكن المتسبب الرئيسي فيها، ولكن نحن الأكثر تضررا منها".

وقالت "الوطن" إن البنك المركزي المصري قرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه يوم الخميس، وذلك للمرة الثانية على التوالي رغم عودة معدل التضخم للارتفاع. وبقي سعر الفائدة في مصر ثابتاً عند 18.25% للإيداع، و19.25% للإقراض.

على الصعيد الإقليمي والعربي، نقلت "الراي" عن الرئاسة التونسية قولها إن الرئيس قيس سعيد أبلغ المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا بأن شروط الصندوق لتقديم الدعم المالي لبلده تهدد بإثارة اضطرابات أهلية، حيث قال: " وصفات صندوق النقد الدولي لتقديم الدعم المالي لتونس غير مقبولة، لأنها ستمس بالسلم الأهلي الذي ليس له ثمن".

وأفادت "القبس" بأن 3 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، وتم فقدان 12 شخصًا على الأقل، بعد غرق 3 قوارب تقل مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل تونس.

وذكرت "الأنباء" أن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان قال إنه بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الإيطالي جويدو كروسيتو، العلاقات الثنائية والتعاون العسكري بين البلدين، مضيفًا:: "بحثنا التعاون والتنسيق في المجال العسكري والدفاعي، وناقشنا عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

وقالت "الوطن" إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات بحث مع جودت يلماز نائب الرئيس التركي، سبل دعم السلام والاستقرار في العالم، والتعاون في مواجهة التحديات المشتركة، وبحث الجانبان سبل تنمية التعاون والعمل المشترك بين البلدين، والارتقاء به في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمعهما.



دوليًا، نقلت "الجريدة" عن الرئيس الأمريكي جو بايدن قوله في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، قوله إن العلاقات بين الولايات المتحدة والهند أقوى وأعمق وأكثر ديناميكية من أي وقت مضى، وأضاف أن زيارة مودي تثبت التعاون الوثيق بين البلدين، مشيراً إلى أن العلاقة الاقتصادية بين البلدين في ازدهار.

وقالت "الراي" إن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي أعلن أن وكرانيا تلقت ما مجموعه 60 مليار يورو دعما ماليا جديدا لإعادة بناء اقتصادها، في ختام المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار الذي نظم في لندن.

وذكرت "الوطن" أن الشركة المالكة للغواصة وخفر السواحل الأمريكي أعلنا أن 5 أشخاص كانوا على متن غواصة "تايتان" المفقودة قد لقوا حتفهم، مما وضع نهاية قاتمة يوم الخميس للبحث المكثف عن الغواصة التي فقدت خلال رحلة إلى تايتانيك.

وأشارت "الأنباء" إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد أنه لا يزال يأمل لقاء الرئيس الصيني شي جين بينج في "الأمد القريب"، وهو أمر يتحدث عنه منذ أشهر. ويأتي هذا التصريح بعد أيام من وصف الرئيس البالغ 80 عاماً نظيره الصيني، بأنه "ديكتاتور" خلال اجتماع للحزب الديمقراطي، وهو توصيف أثار غضب بكين.