أمريكا تؤيد منح الهند العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن واشنطن تؤيد منح الهند العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي بعد إصلاحه.

وجاء في البيان المشترك الصادر عن لقاء بايدن مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في واشنطن، يوم الخميس، أن "الولايات المتحدة والهند أكدتا عزمهما على التصدي لأي محاولات من جانب واحد، تهدف إلى تقويض المنظومة المتعددة الأطراف".

وأكد الزعيمان على "ضرورة تعزيز وإصلاح المنظومة المتعددة الأطراف حتى تتماشى مع الواقع المعاصر بشكل أفضل. وفي هذا السياق لا يزال الجانبان متمسكين ببرنامج الإصلاح الشامل للأمم المتحدة، بما في ذلك عن طريق توسيع دائرة الأعضاء الدائمين وغير الدائمين في مجلس الأمن الدولي".

وأكد بايدن "دعم الولايات المتحدة لمنح الهند صفة الدولة الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بعد إصلاحه".

وأشار البيان إلى أن الهند ستستضيف في عام 2024 قمة الحوار الأمني الرباعي "كواد"، الذي يضم كلا من الولايات المتحدة والهند وأستراليا واليابان.