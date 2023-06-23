وزير الخارجية الجزائري: الإسهام في معالجة الأزمات العربية أولوية لنا في مجلس الأمن

أكد وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، أولويات عضوية بلاده في مجلس الأمن، ولا سيما من ناحية الدفاع عن قضايا وأولويات الأمة العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، إلى جانب الإسهام في معالجة الأزمات التي تطال أقطاراً عربية أخرى.



جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه عطاف، أمس /الخميس/، من وزير خارجية سلطنة عمان، بدر بن حمد البوسعيدي.



وبحسب بيان صحفي صدر عن وزارة الخارجية الجزائرية، فقد أعرب أحمد عطاف، عن عميق شكره نظير الدعم الذي لقيه ترشح الجزائر من سلطنة عمان الشقيقة.



ومن جانبه، أعرب الوزير بدر بن حمد البوسعيدي عن تهانيه الحارة على إثر انتخاب الجزائر عضواً غير دائم بمجلس الأمن، متمنيًا لها تمام التوفيق في الاضطلاع بعهدتها المقبلة في هذه الهيئة الأممية.

