آخر انتهاكات الاحتلال.. إسرائيل تعتقل فلسطينيًّا في بيت لحم

أفادت وسائل إعلام فلسطينية باعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، شابا من قرية أبو انجيم، شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية، لمراسل وكالة أنباء فلسطين "وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد إبراهيم الفاغوري (32 عاما) خلال عبوره حاجزا عسكريا نصبته في منطقة قبر حلوة، قرب قرية دار صلاح.

كما أصيب شاب بالرصاص الحي في الصدر، والعشرات بالاختناق بالغاز السام، ليلة الجمعة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل بلدة دير دبوان الرئيسي شرق رام الله، عقب محاولة المستوطنين اقتحام البلدة.



وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين حاولوا التسلل إلى البلدة من مدخلها الرئيسي واشعلوا النيران عند المدخل ، وتصدى لهم الأهالي وأجبروهم على الانسحاب.

وأضافت أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام بكثافة اتجاه الشباب، والرصاص الحي، ما أدى لاصابة شاب بالرصاص الحي في الصدر، والعشرات بالاختناق.