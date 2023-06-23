تفاصيل إصابة سيدة انزلقت قدمها بين الحائط والأسانسير بالطالبية

أصيبت سيدة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم بسبب انزلاق قدمها بين المصعد «الأسانسير» والحائط، وتم نقل المصابة إلى مستشفى الهرم التخصصي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارًا من المقدم محمد نجيب رئيس مباحث الطالبية يفيد فيه بتلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوجود احتجاز احد الأشخاص بأسانسير عمارة بشارع فيصل، على الفور انتقل قوات الامن الى مسرخ البلاغ لفحص الواقعة.

وبالانتقال والفحص تبين احتجاز ربة منزل 25 سنة أثناء استقلالها الأسانسير انزلقت قدمها بين المصعد والحائط أسفل باب الكابينة بالطابق الثالث أثناء نزولها، تم انقاذها بمعرفة معاونى قسم الطالبية والاهالى وتبين اصابتها بكدمات وسحجات متفرقة بالقدمين.

وتم نقل المصابة إلى مستشفى الهرم التخصصي لتلقي العلاج ، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.