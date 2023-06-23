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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد زيادة في يناير الماضي.. رئيسة المفوضية الأوروبية تطالب برفع راتبها 15%| كم تتقاضى؟

رئيسة المفوضية الأوروبية
رئيسة المفوضية الأوروبية

أفادت وسائل إعلامية غربية، بأن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، تطالب بزيادة راتبها بنسبة 15٪، ليصل راتبها شهريا إلى 36 ألف يورو (أكثر من 35 ألف دولار).

 

وحسبما نقلت "روسيا اليوم"، ذكرت صحيفة "اكسبرس" الألمانية، في مقال بعنوان "الاستفزاز القادم من بروكسل"، أنه في وقت يعاني فيه جميع الأوروبيين من التضخم وانخفاض الأجور، يرغب سياسيو الاتحاد الأوروبي ومسؤولو الاتحاد الأوروبي في زيادة رواتبهم مرة أخرى بنسبة 15٪.

وأوضحت الصحيفة الألمانية أن هذا يجعل راتب فون دير لاين يزيد في الشهر حوالي 4687 يورو، مبينة أن آخر زيادة في الراتب كانت في يناير الماضي بنسبة 7%.

 

وأشارت إلى أنه إذا زاد الراتب الشهري لـ705 من أعضاء البرلمان الأوروبي، فسيحصل كل عضو من أعضاء البرلمان الأوروبي على 12069 يورو بدلا من 10495 يورو، وهذا يمثل زيادة قدرها 1574 يورو.

 

وأضافت: "تعتبر الزيادة المخطط لها في الرواتب لرئيسة المفوضية أكثر شدة، فبعد زيادة الراتب بنسبة 7%، تحصل فون دير لاين على راتب إجمالي 31250 يورو شهريا. وإذا حصلت على زيادة جديدة، ستصل الزيادة الشهرية إلى 4687 يورو".

 

من جهتها، أشارت صحيفة "دي ويلتوش"، إلى أن عدد البرلمانيين في البرلمان الأوروبي انخفض من 751 إلى 705 في 1 يناير 2022 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، ارتفعت أجور البرلمان الأوروبي من 181 إلى 207 مليون يورو بين عامي 2021 و2022. وبلغ نصيب الفرد من الزيادة 22٪.

 

وقال السياسي الفرنسي وعضو البرلمان الأوروبي السابق فلوريان فيليب، إن رئيسة المفوضية الأوروبية، "تطالب بزيادة راتبها بنسبة 15٪، أي أنها تريد الحصول على مبلغ إضافي قدره 4700 يورو في شهر، بينما كانت قد حصلت بالفعل على زيادة في الراتب بنحو 8٪ في يناير. مثل بقية مسؤولي الاتحاد الأوروبي".

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