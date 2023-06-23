عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استكمال الاستعدادات لخطبة عرفة وترجمتها لـ 20 لغة.. إجراءات سعودية لخدمة الحجيج

اجراءات مكثفة لخدمة
اجراءات مكثفة لخدمة الحجاج

تبذل السلطات السعودية أقصى ما في جهودها لخدمة ضيوف الرحمن على أكمل وجه، تحقيقاً لمستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030.

ووفقا لوسائل إعلام سعودية، فقد أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، استكمال استعدادات الرئاسة لبث خطبة عرفة من مسجد نمرة بمشعر عرفة بعشرين لغة عالمية.

وأوضح أن مشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطب ودروس الحرمين الشريفين وخطبة يوم عرفة يهدف إلى إيصال الخطبة للمسلمين في شتى أنحاء العالم، واستهداف أكثر من 300 مليون مستفيد حول العالم، بترجمة مباشرة عبر منصة منارة الحرمين، إلى جانب إبراز الصورة المشرقة والحضارية للدين الإسلامي الحنيف وتعظيم وسطيته واعتداله وقيمه

ومن جهته، تابع رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" عبدالله بن شرف الغامدي، أمس، سير العمل التقني الذي أعدته "سدايا" في عدد من منافذ استقبال حجاج بيت الله الحرام في منطقة مكة المكرمة والطرق المؤدية إليها، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالحج.

وعملت وكالة شؤون المسجد النبوي من خلال إدارة الأبواب بتثقيف الزوار والمصلين والترحيب بهم على مداخل أبواب المسجد النبوي، لما فيه من الأثر الطيب في نفوسهم، وذلك ضمن حملة "خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا".

كما قامت الإدارة بتعريف الزوار بعدد أبواب المسجد وكيفية صناعتها لإثراء تجربتهم الثقافية والمعرفية.

وأعلنت الخطوط الحديدية السعودية "سار" عن انتهاء مراحل التشغيل التجريبي لقطار المشاعر المقدسة قبل انطلاق التشغيل الفعلي لموسم الحج، وأكدت جاهزية القطار للتشغيل الفعلي والذي ستبدأ حركته في اليوم السابع من شهر ذي الحجة، ثم يقوم بنقل الحجاج من مشعر منى إلى مشعر عرفات مساء يوم التروية (الثامن من شهر ذي الحجة).

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضربة قوية لـ الذهب.. الأصفر بطريقه لتكبد خسارة أسبوعية مع تقييم المستثمرين لمسار الفائدة

التجار رفعوها 18 جنيه مرة واحدة | مفاجأة غير متوقعة في أسعار السجائر

خسائر جديدة تضرب سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي| وعيار21 الآن مفاجأة

الجنيه راجع تاني|مفاجأة بسعر الدولار رسميا الآن بعد قرار البنك المركزي

الحبس 5 سنوات للجزارين وبائعي اللحوم في عيد الأضحى بهذه الحالة

قمة الأهلي الأبرز.. 4 مواجهات نارية متبقية تنتظر الزمالك في الدوري

أخبار الرياضة ... نجم الأهلي يوقع للزمالك ... كهربا مهدد بالإيقاف مجددا... نبأ سار بشأن عودة بن شرقي للزمالك

فرمان حاسم من كولر .. الأهلي يتمسك بنجم الفريق ويرفض رحيله

ترشيحاتنا

كل يوم نتقدم.. أوكرانيا تكشف أخر تطورات الهجوم المضاد

من سيخلف نتنياهو في قيادةِ حزب الليكود؟.. أبرز 10 شخصيات بـ إسرائيل

وفاة اللواء محمود خلف

خلال قمة باريس.. المستشار الألماني يدعو لتكاتف عالمي في مكافحة التغير المناخي

غرامة 5 آلاف جنيه.. حظر نقل وحفظ جلود الأضاحي بدون تصريح بالجيزة

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة الأولى من ذي الحجة بالحرمين الشريفين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غريب وخطير.. صورة لـ كوبري في أستراليا تثير جدلا

إنسان نياندرتال.. تفاصيل اكتشاف نقوش عمرها 57 ألف سنة في فرنسا

تصرف سائق نقل مصري أمام سيارة تحترق يثير الإعجاب | تفاصيل

قبل 9 أشهر .. قصة شخص تنبأ بمأساة غواصة تيتان قرب تيتانيك

فيديو

بالأسماء.. صفقات الزمالك صيف 2023| فيديو جراف

قرار جديد حول السبائك وسر تراجع أسعار الذهب في مصر..فيديو

تفاصيل ومدة إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص.. فيديو

العالم يحبس انفاسه .. بدء العد التنازلي لانتهاء الغواصة تيتان وركابها الخمسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ