فيبي وصفي: حصدت جائزة أفضل مدرسة خاصة للعام الرابع على التوالي في كندا

قالت فيبي وصفي مديرة مدرسة فيلوباتير في كندا، إن هذه المدرسة بدأت منذ 25 سنة، وهي مفتوحة لكل الطلاب من جميع أنحاء العالم، مشيرةً إلى أن المدرسة تكون مدرسة الطفل حتى المرحلة الجامعية، لافتةً إلى أنها حصدت جائزة أفضل مدرسة خاصة للعام الرابع على التوالي في كندا.



وأضافت «وصفي»، خلال مداخلة عبر تطبيق «zoom»، على القناة الأولى: «مدرستنا أصبحت عضوا بارزا في المجتمع، من خلال الفعاليات المجتمعية مثل مشروع المليون شجرة في مدينة ميسيساجا، ونحن المدرسة الوحيدة التي تزرع ألف شجرة كل سنة، كما ان لدينا عرض مسرحي ضخم جدا، وفي هذا العام قدمنا عرضا في أكبر مسرح بمدينة ميسيساجا بحضور 1000 شخص، وحضر السفير أحمد حافظ سفير مصر في كندا».

وتابعت مديرة مدرسة فيلوباتير في كندا: «خريجو مدرستنا يلتحقون بأعرق الجامعات في كندا وعلى مستوى العالم، كما أنّ هناك برامج جامعية في كندا تستقبل 20 طالبا، ويتم قبول 4 طلاب من مدرستنا».



وأكدت: «في مصر، نركز على الناحية الأكاديمية بشكل أكبر، ولكن هناك مدارس بدأت تتعامل بشكل مختلف، وفي زيارتي لمصر في ديسمبر الماضي، وجدنا أن وزارة التربية والتعليم تحاول تخصيص يوما للأنشطة، لكن الأنشطة في كندا مختلفة، حيث إنها جزء من اليوم الدراسي والتعليم، ومن ثم، فإننا نجعل الطالب عضوا ناجحا في المجتمع والحياة الأكاديمية».

