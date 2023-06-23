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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

التركيز على أفريقيا.. سلطة الطيران تشارك في الأياتا بأديس أبابا

كابتن كريم جميل مستشار
كابتن كريم جميل مستشار رئيس سلطة للطيران المدني

شاركت وزارة الطيران المدني ممثلة في سلطة الطيران المدني في مؤتمر الاتحاد الدولى للنقل الجوي(  اياتا )تحت عنوان
" التركيز على إفريقيا" والذى انعقد بأديس أبابا على مدار يومي ٢٠ و ٢١ يونيو الجاري، بحضور المدير العام للاتحاد الدولى  للنقل الجوي و المدير الإقليمي للشرق الأوسط وإفريقيا و رئيسة مفوضية الطيران المدني الإفريقي والعديد من رؤساء شركات الطيران الإفريقي ومصنعي الوقود العالمية وممثلي البنوك وشركات السياحة الإفريقية.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني نحو تعزيز التعاون مع دول القارة الإفريقية وضرورة التواجد المصري في كافة المؤتمرات والفعاليات الهامة التي من شأنها تدعيم صناعة النقل الجوى فى القاره السمراء.

وركزت جلسات المؤتمر على مناقشة عدد من الموضوعات الهامة جاء على رأسها؛ التركيز على إفريقيا وتحسين السلامة التشغيلية وتفعيل برنامج تعاوني يعتمد على توافر البيانات اللازمة والداعمة لتقليل حوادث الطيران والحفاظ على السلامة الجوية، وتسهيل عمليات نمو البنية التحتية للطيران والتي تتسم بالكفاءة والأمان والفعالية لمعيار التكلفة، كما تم مناقشة سبل تعزيز تحرير الوصول إلى الأسواق الأفريقية من خلال سوق النقل الجوي الأفريقي الموحد،  بالإضافة إلى تسريع تنفيذ خدمات مالية آمنة وفعالة واعتماد معايير التجزئة الحديثة بما يسهم في مساعدة صناعة النقل الجوي الأفريقية على تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 والمتفق عليه من قبل الصناعة ومنظمات الطيران المدني الدولية و الأمم المتحدة 
‎وتعزيز المسارات المهنية في مجال الطيران ويكفل تنوع الكفاءة والمهارات العاملة لتلبية المتطلبات المستقبلية لصناعة النقل الجوي.

ومثل وزاره الطيران فى هذا المؤتمر  الطيار كريم جميل  مستشار  رئيس سلطة الطيران المدني، الذى اكد خلال كلمته التى القاها خلال فاعليات المؤتمر  على حرص وزارة الطيران المدني المصرى بتوطيد أواصر التعاون و التنسيق الدائمة مع الأشقاء الأفارقة  من أجل تحقيق المنفعه العامة المشتركه و التكامل بين جميع بلدان القارة الإفريقية ، والتأكيد علي ضرورة الاهتمام بتحسين البنية التحتية للمطارات الإفريقية والمجال الجوي الإفريقي وتطوير المعدات الأرضية وغيرها من العوامل المناسبة التي تساهم في تهيئة وتأهيل المطارات الإفريقية وذلك قبل طرح آليات تنفيذ فكرة السماوات المفتوحة.

 

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