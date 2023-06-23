أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون: "علينا السير معًا والعمل على حشد وتعبئة الكثير من التمويل.. ورأينا ذلك من خلال الصناديق السيادية وغيرها من الصناديق ولكن للأسف لا تأتي إلى الدول النامية أو الفقيرة؛ لذلك نحتاج إلى وضع اللمسات الأخيرة على الآليات".





وأضاف “ماكرون” خلال كلمته في الجلسة الختامية لـ قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد بمشاركة الرئيس السيسي :" يجب أن نعمل على أجندة عمل تنطبق على كافة الدول وتعبئة كل هذه الأموال لكافة الدول التي ستحتاج إليها وبالتالي هذه محاولة لوضع ميثاقًا ماليًا جديد بآليات جديدة ومنهجية جديدة من خلال مسارًا جديد".





ويشارك الرئيس السيسي اليوم الجمعة، في الجلسة الختامية لـ قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد في فرنسا، حيث تستعرض هذه الجلسة مجمل المحاور التي تم مناقشتها أثناء فعاليات القمة، بجانب إجراء مناقشات ولقاءات ثنائية بين الرئيس السيسي وعددًا من رؤساء الدول.

