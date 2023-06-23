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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أوقاف مطروح: الحج أفضل صورة لتوحد شعوب الأرض

ندوة بالنادي الاجتماعي
ندوة بالنادي الاجتماعي

عقد فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة مطروح، بالتعاون مع مديرية الأوقاف بالمحافظة ،  ،ندوة تثقيفية لرواد النادي الإجتماعي ،  حول "موسم الحج وفضل يوم عرفة وأحكام الأضحية "  .

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افتتح وكيل وزارة الأوقاف بمطروح ،  الشيخ حسن عبد البصير  ، الندوة بالتأكيد علي أهمية وفضل أيام العشر الأولي من ذي الحجة لأنها  جمعت الخير من أطرافه، فهي خير الأيام وأعلاها مقاما أقسم بها الله -سبحانه- في كتابه بقوله تعالى: "وليال عشر"، ويقبل فيها العمل الصالح  ، فهي خير محض للنفس الطاهرة النقية، وهي دورة روحية إيمانية تتبوأ من العام مكان الصدارة من حيث خيرية الأيام. 

واضاف  إلي  أن في تلك الأيام المباركة موسم الحج ، وهو الركن الخامس، من أركان الإسلام ،  والذي يغسل فيه ذنوبه ويرجع فيه المسلم  إن أخلص نيته وأحسن حجه كيوم ولدته أمه، وييسر له أن يفتح سجلاً جديداً أبيض يبتدئ فيه عهداً إيمانياً جديداً ، فثياب الإحرام تخرجه من حيز رؤية المتاع وتضعه في حيز رؤية الكفن، فلا زينة خداعة، ولا شهوة مغفلة، ولا صراعاً أحمق على الدنيا الزائلة، فالكل في ثوب الإحرام سواء تماماً كما هم في الثوب الأخير، والكل خائفون من الذنب راجون الرحمة التي وسعت كل شيء.

كما أوضح أن في موسم  الحج تري فيه افضل الصور واجملها وهو توحد الشعوب  في كل أنحاء الأرض  على قلب واحد، ومنهج واحد، وهدف واحد،  يعبدون رباً واحداً، يرجون رحمته ويخافون عذابه .

وبين أن فيه يثج الحجيج دماء هديهم، وينهر المضحون دماء أضاحيهم يوم النحر وتعلو في الآفاق أصوات التكبير، يقدم الشهداء الصالحون في كل ربوع الأرض دماءهم ونفوسهم طيبة رخيصة لوجه الله ربهم، فتبتسم شفاههم عند آخر أثر للروح، ويستقبلون الآخرة وتكون الريح ريح المسك.

 

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