برلمانية: الملتقي السياسي للأحزاب خير دليل على الديمقراطية وحرية مناقشة قضايا الوطن

شاركت النائبة رحاب موسي عضو مجلس النواب في أكبر ملتقى سياسي من أجل الوطن، وذلك بمشاركة عدد كبير من أعضاء مجلس النواب والشيوخ ،ورؤساء الأحزاب وهم : حزب مستقبل وطن ، وحزب الشعب الجمهورى، وتحالف الأحزاب المصرية ،وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين و حزب حماة الوطن ، وحزب مصر الحديثة ، وحزب المؤتمر، وذلك لاستعراض جهود الأحزاب في عام مضى ووضع رؤية للعام المقبل .



و أكدت “ موسى ” أن الحياة السياسية في مصر تعيش أزهى عصور الديمقراطية بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، موضحة أن هذا التجمع الحزبي الذي يحدث لأول مرة في مصر خير دليل على ذلك .



وأشارت إلى أن الحوار الوطني يعد نقلة نوعية في الحياة السياسية ، ويجب علينا جميعا استغلال هذا الحوار لصالح الوطن والحرص على الخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع خاصة بعد تأكيد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي حرصه على تنفيذ توصيات الحوار الوطنى.



ويهدف الملتقى السياسي للأحزاب ، إلى طرح جهود الأحزاب السياسية خلال العام الماضي، وما هى رؤيتها للعام المقبل، من الأنشطة الحزبية والعمل المجتمعي والأجندة التشريعية، ويشمل الأعضاء المشاركين: أعضاء الهيئات البرلمانية، والأمناء وأمناء التنظيم وأمناء الشباب وأمناء الإعلام وأمناء العمل الجماهيرى.



ويبدأ الملتقى اليوم فى محافظة القاهرة كمرحلة أولى، وتشمل المرحلة الثانية قطاع الصعيد وينعقد فى محافظة سوهاج، والمرحلة الثالثة قطاع شرق الدلتا، والمرحلة الرابعة فى الإسكندرية.