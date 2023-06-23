الرئيس السيسي من باريس: هناك فرق كبير بين الخطط وتنفيذها

أعرب الرئيس السيسي عن شكره للرئيس الفرنسي ماكرون، على تنظيم قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد"، ودعمه الدائم لمصر، قائلا: شكرا سيادة الرئيس لدعمه وصداقته وهو أمر ليس بغريب عن فرنسا".



وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته بقمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد" المنعقدة بباريس، إنه تواجد في باريس خلال قمة المناخ عام 2015، وطرح خلالها 100 مليار دولار من جانب الدول المتقدمة لدعم ومساندة الدول النامية سنويا.

وأكمل: يا ترى لو كنا نفذنا الـ 100 مليار دولار لمدة 7 سنوات..النتائج كانت هتبقى عاملة أيه.. متابعا:" لا أقصد الإساءه لأحد".



وأكد أن هناك فرق كبير بين الخطط وتنفيذها.