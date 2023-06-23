شاهد.. ضيوف الرحمن يتوافدون لأداء صلاة الجمعة في المسجد الحرم

توافد ضيوف الرحمن اليوم إلى المسجد الحرام لأداء صلاة الجمعة، فى أجواء روحانية سادها الأمن والامان والراحة والاستقرار.

وتشهد صلاة الجمعة من المسجد الحرام التى امتدت الطوابير بجميع المناطق المحيطة بالحرم وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي وفرتها أجهزة الدولة المعنية بخدمة حجاج بيت الله في أجواء روحانية سادها الأمن والأمان والراحة والاستقرار، في ظل رعاية شاملة حرصت القطاعات الحكومية والأهلية على توفيرها

وتتابع بعثة حجاج الجمعيات الاهلية حجاج الجمعيات اثناء خروجهم لاداء صلاة الجمعة ووجهتهم بالالتزام بالاماكن المظللة والبعيظة عن الشمس مباشرتا .

من جانب أخر التقى أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية، السيد محمد حسن معاجيني، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمطوفي حجاج الدول العربية، لبحث التنسيق فيما يخص خدمات المشاعر المقدسة ومراجعة كافة الخدمات والمزايا المقدمة للحجاج في المشاعر المقدسة وموقع بعثة حجاج الجمعيات الأهلية في عرفات ومنى وموقف انتظار السيارات الناقلة للحجاج خلال فترة المشاعر.

وقال رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، إن اللقاء شهد التأكيد علي ضرورة توافر كل الخدمات المتعلقة بتقديم وجبات الإعاشة للحجاج والمخيمات المكيفة وفرش المخيمات بالسجاد ومراجعة المرافق الخاصة بكل مكاتب الخدمة، موضحًا أنه خلال العام الحالي يوجد ثلاثة مكاتب مطوفين وتم مراجعة كافة التفاصيل مع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمطوفي حجاج الدول العربية وتم توجيه الشكر لهم علي دورهم في خدمة حجاج دول العالم الإسلامي والدول العربية ومصر علي وجه الخصوص.

وأضاف عبد الموجود أنه تنفيذًا لتوجيهات السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي يتم بشكل يومي إجراء مراجعة دورية ومعاينة المخيمات التي سيتم تصعيد حجاج الجمعيات بها في مشعر عرفات بيوم التروية الاثنين المقبل، وضرورة التأكيد من توافر الخدمات كي يؤدي الحجاج الركن الأعظم في فريضة الحج بسهولة ويسر.

وأشار رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية إلى أن الحالة الصحية لحجاج الجمعيات الأهلية بخير، كما هناك حالة متابعة للحجاج من خلال تواجد العيادات الطبية التابعة لبعثة وزارة الصحة طوال الـ ٢٤ ساعة، حيث يتم تقديم كافة الاستشارات الطبية وتوقيع الكشف الفوري حال وجود أى شكوى.

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