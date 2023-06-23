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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي: إذا لم يجد المواطنون الأمل وفرصة للحياة في إفريقيا سيهاجرون

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس السيسي، إنه تقدم باقتراح خلال رئاسته للاتحاد الأفريقي وخلال قمة المناخ بفرنسا 2015، بأهمية تطوير البنية التحتية، متابعا:" قولت إن الـ 100 مليار دولار لا تعطي في هيئة منحة مطلقة.. بل تعطى في هيئة دعم وخدمة البنية الأساسية والتحتية لإفريقيا".


وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بقمة ميثاق التمويل العالمي الجديد، يتوفى ما يقارب من 2700 شخص كل عام، نتيجة الهجرة من أفريقيا إلى أوروبا، متابعا: “إذا لم يجد المواطنون في أفريقيا الامل وفرصة للحياة سيهاجرون للدول الأوروبية”.


واكد الرئيس السيسي على أن مصر لديها 9 مليون ضيف، من الدول الأخرى.

 

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