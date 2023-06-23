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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط مجرم يتحصل على أموال من المواطنين بزعم توظيفهم في الحكومة

ارشيفية
ارشيفية

نجح رجال مباحث القاهرة في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى النصب على المواطنين ، جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة من أحد الأشخاص بتضرره من أخر، لتحصله منه على مبلغ مالى عقب إيهامه بعمله بإحدى الجهات وقدرته على تعيين شقيقته بإحدى الجهات الحكومية إلا أنه لم يقم بذلك أو رد المبلغ المالى، وإتهمه بالنصب عليه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه له معلومات جنائية - مقيم بدائرة القسم، أمكن ضبطه، وبحوزته (2 طبنجة صوت - عدد من طلقات الصوت - ٢ هاتف محمول - مبلغ مالى - سلاح أبيض - عصا خشبية) .

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ، وبفحص الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزته، تبين إحتوائها على العديد من مقاطع الفيديو الخاصة بقطع أثرية أقر بإستخدامها فى النصب على عملائه ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

النصب على المواطنين توظيف شرطة مصر القديمة مباحث القاهرة مصر القديمة

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