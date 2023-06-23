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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية: كلمة الرئيس في قمة باريس تضع العالم أمام مسئولياته تجاه الدول النامية

شيماء محمود نبيه
شيماء محمود نبيه ، عضو مجلس النواب

أكدت د. شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي ،في مؤتمر القمة المالية من أجل ميثاق عالمي جديد المنعقد بفرنسا، تضع العالم امام مسئولياته في ضرورة التكاتف لمواجهة  التحديات التي تواجه الدول النامية جراء الازمات الاقتصادية الحالية  لافتة في تصريحات صحفية لها أن الكلمة كانت كاشفة للازمات الاقتصادية  التي تعاني منها الدول النامية  ومطالب هذه الدول للقدرة علي مواجهة تلك الازمات .


وأوضحت " نبيه" أن الرئيس السيسي استعرض في كلمته الازمات التي تعاني منها الدول النامية بدءاً من جائحة كورونا ثم الأزمة العالمية الاقتصادية جراء الحرب الروسية الأوكرانية والتي كانت لها تداعيات كبيرة علي تلك الدول .


وقالت " نبيه" كما ان كلمة الرئيس السيسي جاءت كاشفة للتحديات التي تواجه الدول النامية جراء التغييرات المناخية مؤكدة ان  أن مصر استضافت قمة المناخ العالمية في شرم الشيخ من اجل ترجمة التعهدات الي واقع ملموس في التحول نحو النمو  الأخضر وعرض كافة التحديات التي تواجه الدول النامية وضرورة دعمها لمجابهة التغييرات المناخية التي نتجت عن الثورة الصناعية التي شهدتها الدول المتقدمة.


وأكدت " نبيه" إن الدولة المصرية بذلت العديد من الجهود في مجال مواجهة التغيرات المناخية، ومنها إطلاق استراتيجية مصر الوطنية لمواجهة تغير المناخ والعمل على التحول الأخضر، مشددًا على ضرورة أن تعمل كافة الدول على مواجهة هذه الظاهرة.


وكان قد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية استجابة المجتمع الدولي لسبل مواجهة التحديات الناتجة عن الأزمات الدولية وتغير المناخ، وقال: إن مصر استضافت قمة الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ (COP27) فى شرم الشيخ واستهدفت إبراز حجم المشكلة وضرورة تدبير التمويل اللازم لمواجهتها لكي نستطيع التحرك على المستويين الوطنى والدولى لبلوغ أهداف التنمية المستدامة.


 

شيماء محمود نبيه فرنسا الأزمات الاقتصادية الرئيس السيسي

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