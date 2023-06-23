اخر انتهاكات الاحتلال.. اقتحام مدينة جنين وقريتي يعبد وكفر دان

أفادت وسائل إعلام فلسيطينة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، قامت بإقتحام مدينة جنين، وقريتي يعبد وكفر دان.

وصرحت مصادر أمنية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة وداهمت عدة أحياء فيها، وأغلقت شارع جنين- حيفا، ما أدى لاندلاع مواجهات، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت، بحسب وكالة أنباء فلسطين "وفا" .

كما اقتحمت قوات الاحتلال قريتي يعبد وكفر دان، وشنت حملات تفتيش دون أن يبلغ عن اعتقالات، فيما كثفت من تواجدها العسكري في محيط قرى وبلدات المحافظة، بالتزامن مع تحليق طائرات دون طيار في الأجواء.

كما اعتدى مستوطنون، اليوم الجمعة، على مركبات المواطنين، جنوب مدينة الخليل.

وصرحت مصادر أمنية، لـ "وفا"، بأن مجموعة من المستوطنين اعتدت على مركبات المواطنين في منطقة الفحص جنوب المدينة، ما تسبب بأضرار في عدد منها.