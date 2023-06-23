قتلى ومصابون في انفجار مصنع للصلب بالصين

أعلنت السلطات الصينية اليوم، الجمعة، أن انفجارا وقع في مصنع للصلب في ينجكو، شمال شرق الصين، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة خمسة أخرين.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال مكتب إدارة الطوارئ في المدينة في بيان إن فرن الصهر انفجر صباح الخميس في شركة ينجكو للحديد والصلب في مدينة ينجكو، شرق العاصمة الصينية بكين في مقاطعة لياونينج.

وأضاف مكتب الطوارئ أن التحقيقات جارية لمعرفة سبب الانفجار، لكن الخبراء يعتقدون أن خلل المعدات هو سبب الانفجار.

لم يتم الرد على المكالمات الهاتفية إلى حكومة ينجكو، اليوم الجمعة.

ووقعت الكارثة بعد أقل من 12 ساعة من انفجار مساء الأربعاء في مطعم شواء أدى لوفاة 31 شخصا في ينشوان، وهي مدينة شمال غرب الصين.