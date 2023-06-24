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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

غطى جسمها ورأسها بالفلوس.. طالبة سوهاج حديث المواقع بسبب حفل تخرجها

صدى البلد

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصير لحفل أسري مبهج، احتفل خلاله الأب بتخرج ابنته في كلية الآداب جامعة سوهاج، ولكن بطريقة أثارت الجدل بين رواد المواقع.

شاهد الفيديو:

ظهرت الفتاة بجانب والدها ووالدتها وتغمرهم السعادة، ويتمايلون مع الموسيقى، للاحتفال بالتخرج.

بينما صنع والد الطالبة لها “روب” من الأوراق نقدية عبارة عن فئة المائتي جنيه موصولة كلٍ بأخرى حتى أصبح على شكل روب، بالإضافة إلى عقد قبعة بنفس الشكل.


ونشر سامي عبد الراضي، مقطع الفيديو على صفحته الخاصة على موقع “فيسبوك”، معلقا: "بيحتفل بتخرج بنته 
من كلية الآداب قسم جغرافيا ترم تاني.. سوهاج".

وانهالت التعليقات المتباينة على الحدث، حيث علق احد الرواد قائلا: "عادي، ربنا كارمه وعايز يفرح بنته، ربنا يباركله فيها، بس يا رب ميكونش عايز يغيظ بنت عديله اللي نجحت في معهد الخدمة الاجتماعية".

شاهد الفيديو:

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غطى جسمها ورأسها بالفلوس.. طالبة سوهاج حديث المواقع بسبب حفل تخرجها

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