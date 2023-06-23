ضوابط انسحاب الأعضاء من التحالف الوطنى للعمل الأهلي وفقا لمشروع القانون الجديد

وافقت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب خلال اجتماعها برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، التشريعية، وحقوق الإنسان، نهائيا على مشروع قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، المقدم من النائب طارق رضوان وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس.

ومن المرتقب أن يتم إعداد تقرير من اللجنة بمشروع القانون تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة، من اجل ابداء الراي عليه.

وحدد مشروع القانون ضوابط انسحاب الأعضاء حيث نصت المادة 6 من مشروع القانون على أنه لكل عضو فى التخالف ،من أشخاص القانون الخاص ،حق الانسحاب منه ، على أن يخطر التحالف بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأى وسيلة اتصال اخري منصوص عليها فى لائحة النظام الأساسي ولايخل بذلك بحق التحالف فى مطالبته بما قد يكون مستحقا عليه من أموال أيا كانت طبيعتها .



ويجوز للعضو المنسحب العدول عن قرار انسحابه خلال 15 يوما من تاريخ إخطار التحالف به.