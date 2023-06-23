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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إقبال من السفراء والدبلوماسيين على منتجات القومي للمرأة بمعرض اشتري الفن المصري

صدى البلد

شارك المجلس القومي للمرأة في فعاليات النسخة الحادية عشر من معرض "اشتري فن مصري: المنتجات المصرية تسافر حول العالم"، الذي يقام تحت رعاية وزارة الخارجية وبالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، على مدار يوميّ 21 – 22 يونيو 2023، بمقر الوزارة.

شارك المجلس بعدد من منتجات مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" الذي ينفذه بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وكذلك منتجات السيدات ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

ولاقت منتجات السيدات إعجاب الزائرين والسفراء والدبلوماسيين واقبالهم على الشراء.

يذكر أن تنظيم المعرض يأتى في إطار حرص الحكومة المصرية على إيجاد فرص عمل للسيدات والشباب والحد من الهجرة غير الشرعية، حيث يساهم في تحفيز السفراء والسفيرات والدبلوماسيين الأجانب المعتمدين بالقاهرة ورؤساء الهيئات الدولية وهيئات الأمم المتحدة على شراء المنتجات اليدوية المصرية، بالإضافة إلى تعريف السفراء والسفيرات والدبلوماسيين بمنتجات السيدات وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من المرأة والشباب وتسليط الضوء على أهمية دعم مهاراتهم التسويقية وبناء قدراتهم في مجال التصدير، وتيسير الاتصال بهم تسهيلًا لعمليات الشراء سواء كانت في الداخل أو الخارج، مما يساهم فى تسويق منتجاتهم.

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