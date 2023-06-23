عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

ضربة للدولار وهذا مصير الشهادات.. لماذا قرر المركزي تثبيت سعر الفائدة؟

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

قررت لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري، أمس الخميس، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي للمرة الثانية على التوالي والثالثة خلال العام عند 18.25% و19.25% و18.75% على الترتيب، وقال البنك المركزي في بيانه إن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة وأن الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية يعد شرطًا أساسيًا لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

أسباب تأثير سعر الفائدة

في هذا الصدد، قال كريم رضوان، الباحث والمحلل الاقتصادي، إن قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، بشأن تثبيت سعر الفائدة، له العديد من الأسباب والتأثيرات على الأوضاع الاقتصادية والجنيه، وفي بداية الأمر، فإن القرار مرتبط بقرار الفيدرالي الأمريكي الأخيرة بتثبيت سعر الفائدة بعد رفعها 15 مرة من قبل، وهي المرة الثالثة أيضا التي يثبت فيها البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال العام.

خبير مصرفي: تعويم الجنيه كان قرارا حكيما.. وتثبيت سعر الفائدة متوقع

ارتداد أسعار الذهب بشكل طفيف بعد قرار البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة

وأضاف رضوان، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن قرار تثبيت أو رفع سعر الفائدة ليس عشوائيا، وإنما يتم دراسته كي يستهدف في المقام الأول خفض معدلات التضخم، والتي لم تنخفض منذ فترة، ولكن على مدار الـ 3 أشهر الماضية، كانت هناك استقرار نسبي في معدلات التضخم، رغم أن المستهدف هو 7%، ولكنه كسر الـ 30% حاليا.

تأثير تثبيت الفائدة على الدولار

وأوضح الباحث والمحلل الاقتصادي، أنه بالنسبة لتأثير تثبيت أسعار الفائدة على الدولار، فإن الدولار مستقر، وتمكنت الدولة من إحداث توازن ولو بشكل نسبي، بين سعر الدولار الرسمي والسعر في السوق الموازية، كمان أن تصريحات الرئيس الأخيرة أكدت أنه لن يتم المساس بالأمن القومي للمواطن وهو مصطلح جديد لأول مرة يقال، مشيرا إلى أن الرئيس مهتم بأمن واستقرار أوضاع المواطنين وإحداث هدوء في الشارع المصري والرأي العام.

وأشار رضوان، إلى أن من ضمن أسباب الاتجاه إلى تثبيت سعر الفائدة، هو الحفاظ على استقرار في حجم الودائع داخل الجهاز المصرفي، لانه لو تم تخفيض قيمة العملة أو رفع الفائدة، فهذا يضر الاقتصاد من ناحية الآخرى، لأن الشهادت الأخيرة التي طرحت بعائد 18% و25% وغيرها تمثل أعباء على الجهاز المصرفي عندما يحين آجل سداد العائد، وبالتالي كان من المتوقع تثبيت الفائدة وعدم طرح الشهادات لانه سيكون مطالب برد العوائد عندما يحين آجلها.

وتابع: رفع سعر الفائدة، أو تخفيض قيمة العملة سوف يضر جهود الدولة في تشجيع الاستثمار، لأن الفائدة ستكون عالية على المستثمرين الذين يحتاجون قروض، وبالتالي لن يتم تمويل مشروعات، وما قد يؤثر على مناخ الاستثمار.

تأثير قرار البنك المركزي على سعر الدولار اليوم الجمعة 23-6-2023

الجنيه راجع تاني|مفاجأة بسعر الدولار رسميا الآن بعد قرار البنك المركزي

وأوضح المركزي، أن توقعات الأسعار العالمية للسلع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق، كما تراجعت حدة الضغوط التضخمية العالمية نتيجة عدة عوامل منها تقييد السياسات النقدية من جانب العديد من البنوك المركزية، وانخفاض الأسعار العالمية للبترول، بالإضافة إلى تراجع حدة الاختناقات في سلاسل الإمداد العالمية.

وأشار إلى استمرار التوقعات الخاصة بمعدلات نمو الاقتصاد العالمي، كما تراجعت حدة التقلبات في الأوضاع المالية للاقتصادات المتقدمة مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.

وأكد أن اللجنة ستتابع عن كثب المخاطر المحيطة بالتضخم التي قد تنجم عن اضطرابات سلاسل الإمداد وكذا التوترات الجيوسياسية وغيرها من العوامل. كما ستتابع كافة التطورات الاقتصادية ولن تتوانى عن تعديل سياستها من أجل تحقيق هدف استقرار الأسعار.

كريم رضوان الباحث والمحلل الاقتصادي
البنك المركزي اسعار الفائدة تثبيت أسعار الفائدة الفائدة البنك المركزي المصري الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نهائيًا .. الأهلي يوافق على انتقال نجمه إلى سموحة

تطوّر مثير في حقيقة طلاق محمد فراج وبسنت شوقي

خسائر جديدة تضرب سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي| وعيار21 الآن مفاجأة

التجار رفعوها 18 جنيه مرة واحدة | مفاجأة غير متوقعة في أسعار السجائر

شكوى فتوح "فنكوش"| حقيقة انضمام اللاعب للأهلي.. والزمالك يصعد ضد القلعة الحمراء

الجنيه راجع تاني|مفاجأة بسعر الدولار رسميا الآن بعد قرار البنك المركزي

وفاة والدة محمد السعدني

للقطاع الحكومي والخاص.. عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2023 في مصر

موضوعات متعلقة

ضربة قوية للذهب بعد قرار رفع سعر الفائدة في تركيا

ضربة قوية لـ الذهب.. الأصفر بطريقه لتكبد خسارة أسبوعية مع تقييم المستثمرين لمسار الفائدة

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم..تراجع الاسترليني واستقرار الدولار

بعد تثبيث الفائدة .. أعلى شهادات إدخار في البنوك تشتريها الأحد المقبل

ارتداد أسعار الذهب بشكل طفيف بعد قرار البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة

ترشيحاتنا

بيب جوارديولا يصل إلى مصر .. اعرف سر الزيارة

الرئيس السيسي يصارح قادة أوروبا: أين تمويل الـ 100 مليار دولار لمواجهة تغيرات المناخ؟!.. و27 ألف إفريقي غرقوا خلال الهجرة غير الشرعية

البحوث الإسلامية يبدأ المقابلات الشخصية لاختيار مبعوثي الأزهر لدول العالم

رد عاجل من روسيا بعد فرض عقوبات أوروبية جديدة عليها

واعظ بالأزهر : يوم عرفة أكثر ساعات العتق من النار

بسبب عرض خليجي مغرٍ | الأهلي يوافق على رحيل جوكر الفريق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حجارة بالثوم والفلفل.. نوع طعام صيني يثير الدهشة| كيف يعدونه؟

الترطيب والتقشير أبرزها.. تعلمي الاهتمام بالشفاه في 4 خطوات

جدل حول تأجيل معرض الشعراوي بالأوبرا.. اعرف الأسباب والتفاصيل|صور

تزامنًا مع عيد الأضحى.. تراجع أسعار اللحوم بالأسواق.. تفاصيل

فيديو

ماذا حدث لضحايا الغواصة تايتن قبل وفاتهم بساعات؟.. تفاصيل صعبة

ماذا حدث في أسعار الذهب والدولار بعد قرار البنك المركزي ؟ مفاجأة

وزنها 180 كيلو ومريضة قلب.. الحاجة ابتسام تستغيث: الحقوني قبل ما أموت |فيديو جراف

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات الجيش الثاني الميداني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ