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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

موعد فنجان القهوة| أسرار جمعت محمود درويش ونجيب محفوظ ويوسف إدريس

محمود درويش
محمود درويش

اعتبر الشاعر الكبير محمود درويش دخوله القاهرة أحد أهم الأحداث في حياته، لأنها رسخت قرار خروجه من فلسطين وعدم عودته إليها، على الرغم من صعوبة القرار عليه.

 

محمود درويش في القاهرة 

ويقول درويش في حوار نادر له نشر في روزاليوسف عام 2008: «لم يكن القرار سهلًا، كنت أصحو من النوم وكأنني غير متأكد من مكان وجودي، افتح الشباك وعندما أرى النيل أتأكد من أنني في القاهرة، خامرتني هواجس ووساوس كثيرة، لكنني فتنت بكوني في مدينة عربية، أسماء شوارعها عربية والناس فيها يتكلمون العربية، وأكثر من ذلك وجدت نفسي أسكن النصوص الأدبية التي كنت أقرأها وأعجب بها».

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محمود درويش: نجيب محفوظ دقيقا ويوسف إدريس فوضويًا

وتحدث الشاعر الفلسطيني الراحل في عدة حوارات صحفية جمعتها «روز اليوسف» 2008، عن تعيينه في نادي كتاب «الأهرام»، ومكتبه في الطابق السادس، بجوار الأدباء، نجيب محفوظ، يوسف إدريس، توفيق الحكيم، وتوطدت علاقة قوية بين «درويش» ونجيب محفوظ ويوسف إدريس، حيث قال: «عقدت صداقة عميقة بين محفوظ وإدريس، الشخصيتين المتناقضتين، محفوظ شخص دقيق في مواعيده، ومنضبط، يأتي في ساعة محددة ويذهب في ساعة محددة، وكنت عندما أسأله: هل تريد فنجان قهوة أستاذ نجيب؟ كان ينظر إلى ساعته قبل أن يجيب، ليعرف إن كان حان وقت القهوة أم لا، أما يوسف إدريس فكان يعيش حياة فوضوية وبوهيمية، وكان رجلًا مشرقًا».

«محمود درويش»، أحد أهم الشعراء الفلسطينيين والعرب الذين ارتبط اسمهم بشعر الثورة والوطن، ويعتبر درويش أحد أبرز من ساهم بتطوير الشعر العربي الحديث وإدخال الرمزية فيه.

في شعر درويش يمتزج الحب بالوطن وبالحبيبة الأنثى، وقام بكتابة وثيقة إعلان الاستقلال الفلسطيني التي تم إعلانها في الجزائر.

اعتقل محمود درويش من قبل السلطات الإسرائيلية مرارًا بدءًا من العام 1961 بتهم تتعلق بتصريحاته ونشاطه السياسي وذلك حتى عام 1972 حيث توجه إلى الاتحاد السوفيتي للدراسة، وانتقل بعدها لاجئًا إلى القاهرة حيث عمل في جريدة الاهرام في ذات العام حيث التحق بمنظمة التحرير الفلسطينية، ثم لبنان حيث عمل في مؤسسات النشر والدراسات التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، علمًا أنه استقال من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير احتجاجًا على اتفاقية أوسلو، كما أسس مجلة الكرمل الثقافية.

الشاعر الكبير محمود درويش القاهرة نجيب محفوظ يوسف ادريس كتاب الأهرام

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