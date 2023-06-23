الزراعة: 306 أطباء بيطريين يشاركون في بعثة الهدي والأضاحي خلال موسم الحج

أوفدت وزارة الزراعة بعثة من 306 أطباء بيطريين إلى السعودية، للمشاركة في الكشف على لحوم الهدى والأضاحى خلال موسم الحج هذا العام.

يأتي ذلك فى إطار الدور الريادي الذي تقوم به وزارة الزراعة ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية وكذلك التعاون المتميز بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية فى جميع المجالات .



وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أكد د. إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ورئيس البعثة أنه تم مراعاة إختيار جميع أعضاء البعثة ممن يتمتعون بالكفاءة العالية في العمل داخل المجازر .

تأتي هذه البعثات الطبية البيطرية لثقة الجانب السعودي في خبرات ومهارات الأطباء البيطريين المصرين وأضاف "صابر" بأن جميع أعضاء البعثة بخير وصحة جيدة، مضيفا أنه تم توجيه الشكر والتقدير من الجانب السعودي إلى وزير الزراعة المصرى على الدعم المقدم من البعثة .



وأوضح رئيس هيئة الخدمات البيطرية أنه يتابع من الأراضي المقدسة جميع مديريات الطب البيطري بالمحافظات والاستعدادات المكثفة لإستقبال عيد الأضحى المبارك تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة في هذا الشأن، مشيرا إلى أن غرفة العمليات بالهيئة تعمل على مدار الساعة خلال إجازة العيد.