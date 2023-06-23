تهديد كبير.. الكرملين يحذر من خطر تسرب أسلحة الناتو الموردة إلى أوكرانيا

حذر الكرملين اليوم، الجمعة، من خطر أسلحة الناتو الموردة إلى أوكرانيا في جميع أنحاء العالم أصبحت، معتبرا أنه "أمر حتمي وواقع ملموس.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن خطر انتشار أسلحة "الناتو" الموردة إلى أوكرانيا في جميع أنحاء العالم، هو مشكلة حقيقية، مؤكدا أن "كييف لا تستطيع ضمان سلامة هذه الأسلحة والمحاسبة على تسربها".

وأضاف بيسكوف، في تعليقه ردا على تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه "نحن نقدر التهديد على أنه ملح للغاية بشكل كبير".

وتابع: "لقد تحدثنا سابقا عن مثل هذه المخاطر وأن الأسلحة الغربية المقدمة لأوكرانيا يتم بيعها بالفعل من قبل مجموعات إجرامية مختلفة في أوروبا".

وشدد على أن انتشار الأسلحة الغربية هو "أمر حتمي، كلما تم تسليم المزيد من هذه الأسلحة إلى أوكرانيا".

وأكد أن: "كل ذلك بطبيعة الحال محفوف بتهديدات كبيرة للأمن الإقليمي، وفي سياق أوسع، بالأمن العالمي".

وفي وقت سابق، تحدث نتنياهو عن ظهور أسلحة غربية على حدود إسرائيل تسربت من أوكرانيا، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد صواب قرار تل أبيب عدم الانجرار إلى نزاع أوكرانيا.

وقال نتنياهو في حديث لصحيفة Jerusalem Post: "لدينا أيضًا مخاوف من أن أي أنظمة نعطيها لأوكرانيا ستستخدم ضدنا، قد تقع في أيدي إيران... وبالمناسبة، هذا ليس احتمالًا نظريًا. حدث هذا بالفعل مع الأسلحة الغربية المضادة للدبابات التي نجدها الآن على حدودنا".

وأشار إلى أنه "لهذا السبب نرفض توريد الأسلحة إلى أوكرانيا".

