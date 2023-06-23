أستاذ علم انتشار أوبئة : مصر زادت رقابتها الصحية بعد 30 يونيو

قال الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إنّ وزارة ‏الصحة كانت تقوم بكل الأدوار المتعلقة في الصحة، لذلك كان يجب حوكمة القطاع ‏الصحي وهذا ما حدث بعد ثورة 30 يونيو، أي تفكيك الاختصاصات لكي يتم التحكم ‏والرقابة عليها بشكل أفضل، فعلى سبيل المثال تم إنشاء هيئة الدواء المصرية لكي ‏تكون مسئولة عن هذا الملف بعيدا عن وزارة الصحة، إذ أنها هيئة مستقلة غير ‏تابعة للوزارة، وهكذا على هيئة الشراء المصرية التي تم تأسيسها عام 2019.‏



وأضاف «عنان» في حواره على ‏القناة الأولى، أن هيئة التأمين الصحي الشامل مستقلة يرأسها الدكتور محمد معيط وزير ‏المالية، وبدأت في بورسعيد وحاليا موجودة في 5 محافظات، مشيرا إلى أنه تم إنشاء ‏منظومة متكاملة مخصصة لهذه الهيئة تعرف بمنظومة الرعاية المسؤولة عن ‏الخدمات الصحية والمستشفيات.‏

وتابع أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أنّه تم إنشاء هيئة الاعتماد ‏والجودة المستقلة وغير تابعة لوزارة الصحة بل الرئاسة المصرية بشكل مباشر، ‏وتقوم بدور جعل كل مستشفيات مصر مثل بعضها البعض.‏

