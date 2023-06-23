أستاذ علم انتشار أوبئة : مصر زادت رقابتها الصحية بعد 30 يونيو

قال الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إنّ وزارة الصحة كانت تقوم بكل الأدوار المتعلقة في الصحة، لذلك كان يجب حوكمة القطاع الصحي وهذا ما حدث بعد ثورة 30 يونيو، أي تفكيك الاختصاصات لكي يتم التحكم والرقابة عليها بشكل أفضل، فعلى سبيل المثال تم إنشاء هيئة الدواء المصرية لكي تكون مسئولة عن هذا الملف بعيدا عن وزارة الصحة، إذ أنها هيئة مستقلة غير تابعة للوزارة، وهكذا على هيئة الشراء المصرية التي تم تأسيسها عام 2019.
وأضاف «عنان» في حواره على القناة الأولى، أن هيئة التأمين الصحي الشامل مستقلة يرأسها الدكتور محمد معيط وزير المالية، وبدأت في بورسعيد وحاليا موجودة في 5 محافظات، مشيرا إلى أنه تم إنشاء منظومة متكاملة مخصصة لهذه الهيئة تعرف بمنظومة الرعاية المسؤولة عن الخدمات الصحية والمستشفيات.
وتابع أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أنّه تم إنشاء هيئة الاعتماد والجودة المستقلة وغير تابعة لوزارة الصحة بل الرئاسة المصرية بشكل مباشر، وتقوم بدور جعل كل مستشفيات مصر مثل بعضها البعض.