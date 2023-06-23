أخبار التعليم| جدول امتحانات الثانوية العامة 2023.. المكفوفين يؤدون الجغرافيا غدا.. طب المسنين أول مستشفى جامعي تحصل على اعتماد GAHAR

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع

أصدر المكتب الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقريراً حول أداء أنشطة الوزارة خلال أسبوع في الفترة من ١٧ يونيو وحتى ٢٣ يونيو وكان على النحو الآتي:

تعرف على مواعيد امتحانات الدور الثاني لكافة المراحل بالجيزة

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة مواعيد امتحانات والجداول " الدور الثاني " للعام الدراسي 2022/2023.

صبحي يلتقي رئيس جامعة حلوان لبحث استضافة أسبوع الشباب الـ 13

التقي اليوم الخميس الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بالدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان وذلك لبحث آخر استعدادات جامعة حلوان لاستضافة أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الثالث عشر والذي تنظمه جامعة حلوان بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

مستشفى جنوب القاهرة الأبرز.. وزيرة التخطيط : دعم المشروعات الكبرى بجامعة حلوان

استقبلت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور وليد السروجى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وذلك لبحث بعض الإجراءات المطلوبة لسرعة البدء في المشاريع الكبرى بالجامعة ودعمها.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023.. الطلاب المكفوفين يؤدون الجغرافيا غدا

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر أنه استكمالا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 ، يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 المكفوفين غدا السبت الموافق 24 يونيو 2023 امتحان الجغرافيا (ورقة أولى).

أول مستشفى جامعي في مصر| احتفالية بـ طب المسنين لحصولها على اعتماد GAHAR

شهد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، وفضيلة الدكتور على جمعة عضو هيئة كبار العلماء ومفتي الديار الأسبق ومؤسس مؤسسة مصر الخير الاحتفالية التى تم تنظيمها بمناسبة حصول مستشفى الشهيد أحمد شوقي لطب المسنين التابعة لمستشفيات جامعة عين شمس على الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ( GAHAR) ، المعترف بها دوليا، لتكون أول مستشفي جامعي في مصر تحصل علي هذا الاعتماد.

بالتعاون مع الإيسيسكو.. اللجنة الوطنية للتربية والعلوم تنظم ورشة عمل حول التنمية المستدامة

نظمت اللجنة الوطنية بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو - ألكسو - إيسيسكو) ورشة عمل حول "مدى تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة" بحضور د. السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، د. محمد سمير حمزة القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، د. أحمد الزنفلى ممثل منظمة الإيسيسكو، وذلك خلال الفترة من ١٩ - ٢٢ يونيو الجارى، بمقر كلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان بالزمالك.



خبير: إنجازات التعليم كانت تحتاج 50 عاما والسيسي حققها في 9 سنوات

قال الدكتور حسن شحاتة استاذ المناهج بجامعة عين شمس ،إن ما يتم إنجازه على أرض الواقع الآن كان يحتاج إلى عقود كثيرة ولكن القيادة السياسية الرشيدة تسابق الزمن في مختلف المجالات.