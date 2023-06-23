رسميا .. ريال مدريد يعلن تجديد عقد داني سيبايوس

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الجمعة تحديد عقد لاعبه داني سيبايوس حتى 2027.



وقال النادي الملكي في بيان رسمي:" اتفق نادي ريال مدريد وداني سيبايوس على تمديد عقد اللاعب، الذي سيرتبط بالنادي حتى 30 يونيو 2027".



وكان من المقرر انتهاء عقد داني سيبايوس في 30 يونيو الجاري.



في سياق آخر، يواجه ريال مدريد أتلتيك بلباو في الجولة الافتتاحية من مسابقة الدوري الإسباني يوم 13 أغسطس.



ويقام كلاسيكو الدور الأول بين برشلونة وريال مدريد يوم 29 أكتوبر في الجولة الـ11 من المسابقة، بينما يقام لقاء الدور الثاني بين قطبي إسبانيا يوم 21 أبريل في الجولة 32.



كما يلعب ديربي العاصمة بين ريال مدريد وأتلتيكو يوم 24 سبتمبر في الجولة السادسة، ويقام لقاء الدور الثاني 4 فبراير.