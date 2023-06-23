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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

اتحاد الغوص: فخورون بنتائج اللاعبين في بطولة العالم للناشئين للسباحة بالزعانف

صدى البلد

أعرب شريف حبيب المستشار الفني للاتحاد المصري للغوص والانقاذ عن سعادته بنتائج المنتخب الوطني للناشئين للسباحة بالزعانف حتى الآن في بطولة العالم الـ 18 المقامة بمجمع حمامات السباحة الاوليمبي باستاد القاهرة الدولي وتستمر حتى 24 يونيو الجاري تليها بطولة الأساتذة يومي 25و26 يونيو الجاي.

وقال حبيب: "منتخبنا ظهر بمستوى مشرف للغاية منذ انطلاق المنافسات وحتى الآن  ، واستطعنا حصد 7 ميداليات بينهم ذهبية ، و نافسنا في معظم السباقات  قاب قوسين أو أدنى من ميداليات أخرى لم نحصل عليها بفارق ضئيل أجزاء من الثانية".

وعبر حبيب عن فخره باللاعبين ومستواهم الفني ، حتى أنهم حطموا حوالي 11 رقم مصري لمراحل سنية اكبر حتى مرحلة العمومي ، مؤكدا أن هذا يدعوا للسعادة والفخر .

وقال المستشار الفني للاتحاد المصري للغوص والانقاذ:" سعداء جدا بالنتائج ، والسعادة الأكبر بحماس اللاعبين وروحهم العالية ورغبتهم في تحقيق المزيد من الميداليات".

وتوجه حبيب بالشكر للمدربين، قائلا: "أشكر المدربين فقد بذلوا جهدا كبيرا مع اللاعبين انعكس على نتائجهم ، ونحن منذ البداية قسمنا اللاعبين إلى ثلاث مجموعات مجموعة المسافات الطويلة بقيادة المدربين فارس ابازيد وأحمد رمضان ، ومجموعة السباقات السريعة بقيادة المدربين يحيى زكريا وعبد الله عبد الجليل ، وأخيرا مجموعة الزعانف المزدوجة بقيادة المدربين وائل سعد وكريم القماش ، لهم جميعا كل الشكر على المجهود الذي ظهر على أداء اللاعبين ونتائجهم".

وشدد المستشار الفني لاتحاد الغوص والانقاذ على أن الاتحاد برئاسة سامح الشاذلي يستحق تلك النتائج لأنهم قدموا كل الدعم للمنتخب ووفروا كل جوانب النجاح ، وأن سامح الشاذلي رئيس الاتحاد متواجد بصورة دائمة مع الاعبين يدعمهم معنويا وعقب الميداليات حضر وصرف لهم مكافآت وحمسهم لتحقيق المزيد من الميداليات".
وتوجه حبيب بالشكر للجهاز الطبي الذي يبذل مجهودا كبيرا في جاهزية اللاعبين دون اصابات في لعبة كثرة استخدام الأدوات بها يسبب الإصابات. 

وقال حبيب :" اللاعبون يقدمون طفرات رقمية ، وهو ما تحدثت عنه قبل البطولة بأن هذا السن إذا تدرب جيدا بأحمال تناسب سنه سيقدم طفرات في الأرقام والنتائج".

وعن المستوى الفني للبطولة أكد شريف حبيب أنه مستوى عالي جدا، وأن البطولة قوية ويشارك بها 38 دولة من أكبر دول العالم واهم في منافسات اللعبة فهاهو المنتخب الألماني يتواجد بكامل قوته وكذا المنتخب الروسي والذي يشارك بكامل قوته تحت علم وشعار الاتحاد الدولي للعبة ، وهناك المنتخب الكولومبي الذي جاء من مسافة بعيدة بعدد كبير من السباحين والسباحات للمشاركة في البطولة ، وقدم سباقا رائعا في التتابع في اليوم الأول وهو منتخب قوي جدا .

وأبدي حبيب إعجابه بحضور جماهير من السباحين والسباحات الممارسين للعبة لدعم زملائهم ، مشددا على أن مشاهدتهم لهذا المستوى الفني العالي من المنافسات على أرض مصر يساعدهم على اكتساب خبرات و تطوير مستواهم الفني ، ما ينعكس بالايجاب على المستوى الفني للعبة في مصر عموما وهو أحد أهداف استضافة مثل تلك البطولات الكبرى على أرض مصر.

وعن التنظيم قال حبيب: "البطولة من حيث التنظيم مشرفة جدا لمصر والاتحاد المصري للغوص والانقاذ برئاسة سامح الشاذلي ، وجميع الوفود المشاركة أثنوا على منشأة ستاد القاهرة وإمكانياته وبحمام التسخين والمدرجات وأبدوا سعادتهم بالتواجد في مصر واللعب وسط هذه الأجواء من الترحاب والاهتمام".

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