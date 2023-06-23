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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد عوض صاحب برونزية السباحة بالزعانف : أسعى لتطوير مستواي لأجل الذهبية

صدى البلد

أكد أحمد عوض صاحب برونزية سباق 100 م مونو للسباحة بالزعانف أن المنافسات في بطولة العالم للناشئين المقامة في مصر صعبة مع دول العالم موضحًا أن هذه هي المشاركة الأولى بالنسبة له في بطولة العالم.

وتوج أحمد محمد عوض بالميدالية البرونزية بزمن 36.89 ثانية في سباق 100 م مونو الأربعاء.

وقال عوض في تصريحات له عقب التتويج : حقت رقم مميز في التصفيات ، وفي السباق النهائي استطعت كسر رقمي الذي حققته في التصفيات وفزت بالميدالية البرونزية ، شعور رائع بالفخر خاصة في ظل صعوبة المنافسة.

وأشار عوض إلى أن تشجيع الجمهور الذي تواجد أثناء المنافسات حفزه كثيرا في أول مشاركة عالمية له مضيفًا أنه يسعى للتطوير من نفسه في البطولات المقبلة لتحقيق الذهب.

وتستضيف مصر  منافسات بطولة العالم للناشئين للسباحة بالزعانف في نسختها الثامنة عشر، والمقامة خلال الفترة من (19-24) يونيو الجاري، على حمام السباحة الأولمبي بإستاد القاهرة الدولي، والتي يعقبها بطولة الأساتذة التي تقام يومي 25 و26 من الشهر ذاته.

مونو للسباحة بالزعانف

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