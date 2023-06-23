بالإنفوجراف.. الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 17 حتى 23 يونيو 2023، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.



وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات وتشمل قراراً بأن تكون الفترة من الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023، وحتى الاثنين الموافق 3 يوليو 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقاً للمواعيد المقررة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذكرى ثورة 30 يونيو، فضلاً عن الموافقة على مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، حيث كفلت مواد مشروع القانون المساواة بين القطاع الخاص وبين كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية، وذلك من خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه في قوانين الضرائب والرسوم على كلا الطائفتين دون تمييز، وإلغاء كافة الإعفاءات الضريبية أو الرسوم، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وتضمنت التعديلات المقترحة على قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، مجموعة من الأحكام شملت التأكيد على تمتع جميع المشروعات الاستثمارية بالحوافز العامة الواردة بالقانون، وكذا زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومد المدة التي يتعين أن تؤسس خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة المشروع الاستثمارى إلى 9 سنوات، وكذلك الموافقة على مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.



يأتي هذا إلى جانب الموافقة على مشروع قرار فيما يخص الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وجمهورية البرازيل الاتحادية، بشأن اتفاق منع الازدواج الضريبي على الأرباح الناتجة من النقل الجوي، الموقعة في القاهرة بتاريخ 9 مايو 2023، وذلك بهدف تعزيز التعاون في مجال النقل الجوي وتنمية الاستثمارات والتبادل التجاري، كما تمت الموافقة على مشروع قرار بالترخيص بإصدار عملات تذكارية من الفضة، فئات: الجنيه الواحد، والجنيهات الخمسة، والجنيهات العشرة، بمناسبة الاحتفال بمرور 125 عاماً على تأسيس البنك الأهلي المصري، فيما تم اعتماد التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل، في عدد 50 منازعة، وذلك في إطار العمل على تسوية جميع النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية دون اللجوء إلى القضاء، في حين تم اعتماد التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، وذلك لعدد 36 تسوية.



أما عن الاجتماعات التي عقدها رئيس مجلس الوزراء أورد التقرير، اجتماعاً مع العضو المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية، والوفد المرافق له؛ لاستعراض خطة التعاون بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة جهود دفع الحركة السياحية في كل من طابا ونويبع، وذلك بحضور وزراء الإسكان، والنقل، والسياحة والآثار، ومحافظي جنوب سيناء، وشمال سيناء، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى اجتماع بشأن استعراض عدد من المقترحات الخاصة بسبل الاستغلال الأمثل للمقار الحكومية، التي تم إخلاؤها بعد الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور وزيري التخطيط والتنمية الاقتصادية، وقطاع الأعمال العام، ومستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، والمستشار القانوني لوزيرة التخطيط، ورئيس وحدة حصر أصول الدولة غير المستغلة، ورئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب اجتماع لبحث سبل التوسع والنهوض بمنظومة المدارس الفنية والحرفية بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتجارة والصناعة، والعمل، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية، وكذلك اجتماع مع وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في جمهورية الجزائر، وذلك بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسفير الجزائر لدى مصر، كما ترأس سيادته الاجتماع الأسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات مثل أهم مجريات زيارة رئيس وزراء العراق إلى مصر، وافتتاح الرئيس لمشروعات "حياة كريمة" بقرية الأبعادية.



وتضمنت الاجتماعات أيضاً كما ذكر التقرير، اجتماعاً لاستعراض التصورات المقترحة لتطوير المنطقة المحيطة بمحطة سكك حديد مصر بمنطقة رمسيس، وذلك بحضور مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ومحافظ القاهرة، ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق، ورئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ورئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع والتخزين، بجانب اجتماع لمناقشة مقترحات تحفيز نشاط البورصة المصرية للسلع، وذلك بحضور وزيري العدل، والزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس هيئة الرقابة المالية، ورئيس البورصة المصرية، ومساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، فضلاً عن اجتماع لوحدة الهند بمجلس الوزراء لمناقشة مقترحات التعاون مع الهند في إطار الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الهندي، وذلك بحضور وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى اجتماع مع رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية لاستعراض عدد من ملفات العمل مثل تطوير حدائق الفسطاط، ومشروع إحياء القاهرة التاريخية.



وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير وصل ووزير الخارجية إلى مدينة "سان بطرسبرج الروسية"، وذلك ضمن وفد رؤساء المبادرة الأفريقية المشتركة للمساهمة في تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث يترأس وفد مصر، نيابة عن رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى المشاركة في الاجتماع الموسع الذي عقده رؤساء المبادرة الأفريقية المشتركة للمساهمة في تسوية الأزمة الروسية-الأوكرانية، مع الرئيس الروسي في مدينة سان بطرسبرج الروسية، بحضور وزير الخارجية، حيث ألقى كلمة خلال الجلسة أكد فيها مواصلة الجهود الإفريقية تحقيقاً للهدف الأسمى لهذا المسعى الصادق وهو تحقيق السلام، كما شهد توقيع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية IFC، ذراع مجموعة البنك الدولي لتمكين القطاع الخاص، والتي تعمل بموجبها مؤسسة التمويل الدولية مستشاراً استراتيجياً للحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، فيما تم استعراض تقرير بشأن جهود "صندوق تحيا مصر" خلال الربع الأول من عام 2023 في مجالات الحماية الاجتماعية، والرعاية الصحية، وكذا التنمية العمرانية، حيث بلغ عدد المستفيدين من مبادرات الحماية الاجتماعية المقدمة من قِبل الصندوق مليون و633 ألف مواطن، وكذلك شهد مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وحكومة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، ممثلة في وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وذلك للتعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد.



كما شهد مراسم توقيع عقد اتفاق المساهمين لتأسيس شركة مساهمة مصرية لإنشاء وإدارة وتشغيل مصنع لإنتاج أسياخ الحديد سابقة الإجهاد، بين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وشركة "الدولية ستيل"، بحضور وزير قطاع الأعمال العام.

وشهد مراسم توقيع عقد اتفاق المساهمين لتأسيس شركة مساهمة مصرية لإنشاء وإدارة وتشغيل مصنع لإنتاج حبيبات الكلور، وذلك بين شركة مصر لصناعة الكيماويات، وشركة كادينس للطاقة والاستشارات الهندسية وتطوير المشروعات، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بحضور وزير قطاع الأعمال العام، كما شهد مراسم توقيع عقد اتفاق لتوريد غاز الهيدروجين وإنشاء وحدة خاصة لتجهيزه وتسويقه، بين شركة مصر لصناعة الكيماويات، وتحالف من شركتي ايميكسس للهندسة والمقاولات، وجالف كر ايو الغازات الصناعية ـ مصر، وذلك بحضور وزير قطاع الأعمال العام، وأيضاً شهد مراسم توقيع عقدي إيجار ووكالة، لإعادة تأهيل وتشغيل مصنع غير مستغل لمرشحات الكلى، وذلك بين شركة النصر للكيماويات الدوائية، وشركة وادي النيل اشتيو لايف ساينس للصناعات الدوائية، بحضور وزير قطاع الأعمال العام. بالإضافة إلى متابعة مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ملف تسليم الوحدات السكنية للمرحلة الأولى من الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية بحي "زهرة العاصمة" بمدينة بدر، ووجه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ببدء إخطار الموظفين المنتقلين الذين تم تخصيص وحدات سكنية لهم، بالتوجه إلى بنك التعمير والإسكان، واستكمال قيمة مقدم الوحدات المخصصة لهم تمهيدا لتوقيع العقد والاستلام، أما عن اللقاءات التي عقدها رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أورد التقرير لقاء مع وزير التموين والتجارة الداخلية؛ وذلك في إطار الاطمئنان على موقف توافر السلع الأساسية في الأسواق، خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

كما عقد لقاء مع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمتابعة عدد من ملفات عمل الجهاز، حيث جدد الإشارة إلى دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في تحقيق أهداف الدولة التنموية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال ما يوفره من حزمة متكاملة للخدمات المالية وغير المالية، لأصحاب تلك المشروعات، التي تستهدف الدولة إعطاءها المزيد من الدعم والاهتمام، وذلك بالنظر لما توفره من فرص عمل، بجانب لقاء مع وزير الصحة والسكان لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة مثل المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، ومقترحات النهوض بالقطاع الصحي في مصر.