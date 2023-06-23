كيف تحتفل "الثقافة" بـ عيد الأضحى| كرنفالات فنية في المحافظات.. أفلام في سينما الشعب.. وندوات أدبية بالأقاليم

تحتفل الهيئة العامة لقصور الثقافة، بعيد الأضحى 2023 ، بالعديد من الفعاليات الثقافية والفنية، التي تجوب بها كافة أقاليم، مصر، على مدار أيام العيد، بمشاركة المواطنين فرحتهم، حيث إن الهيئة بدأت بالفعل منذ عدة أيام بفعاليات العيد.

احتفالات قصور الثقافة بعيد الأضحى

وشهدت مكتبة كفر حجازي الثقافية، توافد العديد من الأطفال للمشاركة في فعاليات الورشة الفنية التي نظمتها الهيئة بقرب حلول عيد الأضحى 2023.

في السياق، تسابق الأطفال المشاركون في فعاليات الورشة الفنية في رسم لوحات فنية من خلال استخدامهم للألوان الخشبية وأقلام الفلوماستر للتعبير عن مظاهر العيد، فيما قام آخرون بعمل تصميمات ونماذج لخروف العيد من خلال خامات الكارتون والقطن والفوم، بداية من رسم الخروف وحتى تزيينه.

وقدم قصر أحمد بهاء الدين للطفل بأسيوط، عدة ورش فنية مختلفة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى 2023، ففي ورشة الأشغال الفنية قامت الفنانة ميادة شيريت بعمل مجموعة من كروت المعايدة بمشاركة الأطفال باستخدام ورق الكانسون الملون، الفوم جليتر الملون والألوان، وعمل الأشکال المختلفة التي توحي بمظاهر عيد الأضحى من خلال أفكار الاطفال الإبداعية، أعقبها ورشة فنون تشكيلية للفنان إبراهيم حسين، حيث شارك الأطفال بعمل رسومات فنية من وحي خيالهم لتنمية الخيال لديهم شملت موضوعات الاحتفال بعيد الأضحي 2023.

ورش للأطفال في عيد الأضحى

وفي سياق متصل عقد القصر التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، ورشة حكي للأطفال ومسابقة ثقافية لتنمية الوعي وتشجيعيهم على القراءة والاطلاع المستمر قدمها إسلام محمد، كما أقيمت ورشة لاكتشاف مواهب الأطفال في الشعر والقصة والحكي، بجانب ورشة لتعليم العزف على الآلات الموسيقية المختلفة للمايسترو نصر الدين أحمد، حيث قام بتدريب الأطفال على آلة الدرامز والعود والأورج وآلات النفخ الخشبية وقام بتدريبهم على المقامات المختلفة والسلم الموسيقي بأسلوب بسيط يتوافق وسن وإمكانيات الاطفال المختلفة.

وتستعد الهيئة العامة لقصور الثقافة لاحتفالات عيد الأضحى 2023واحتفالات ذكرى ثورة الـ30 من يونيو، بمجموعة من الكرنفالات الفنية، التي تجوب كافة محافظات الجمهورية، في تلك المناسبتين.

ومن المقرر أن تقدم الهيئة العديد من العروض الفنية، والفعاليات في كافة أقاليم مصر، لمشاركة الجمهور والمواطنين، احتفالاتهم بعيد الأضحى 2023، الذي يتواكب مع احتفالات الدولة بذكرى الـ30 من يونيو.

وتقدم الهيئة العديد من الأفلام السينمائية الجديدة في مبادرة سينما الشعب، بالمواقع الخاصة بها في المحافظات التي تندرج في المبادرة، كما أنها تقدم العديد من الورش الفنية، والحفلات لفرق الفنون الشعبية، في ميادين مصر.