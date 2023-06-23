كلية التربية للطفولة جامعة القاهرة تبدأ تلقي التماسات الطلاب على نتائج الامتحانات

كشفت كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة القاهرة عن كيفية التقديم لعمل الالتماسات على نتيجة الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022-2023 .

وأوضحت الدكتورة جيهان عبد الفتاح عميدة كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة القاهرة، أن الكلية بدأت منذ يوم أمس الخميس 22 يونيو، في استقبال طلبات الطلاب الراغبين في عمل التماس على نتيجة الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022-2023 ، وذلك للفرق الدراسية الأربع بجميع مراحل البكالوريوس بجميع البرامج الدراسية.

ونوهت عميدة كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة القاهرة، بأن الموعد النهائي لغلق باب الالتماسات أمام طلاب الفرق الدراسية الأربع بجميع مراحل البكالوريوس، هو يوم الأحد الموافق 9 يوليو.