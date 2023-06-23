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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

برفقة أسرته | جوارديولا يصل القاهرة لقضاء إجازته بالأقصر وأسوان

المدرب الإسباني العالمي
المدرب الإسباني العالمي بيب جوارديولا

استقبل مطار القاهرة الدولي المدرب الإسباني العالمي بيب جوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ومعه أسرته في زيارة لمصر تستغرق 8 أيام يقضي يومين في القاهرة و6 أيام في الأقصر وأسوان.

بحسب مصادر بمطار القاهرة، وصل بيب جوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي واسرته المكونة من زوجته ونجله وبنتين علي طائرة خاصة قادمة من إسبانيا ، وتم إنهاء إجراءات وصولهم في صالة 4 المخصصة للطائرات الخاصة ، وكان في استقباله نسرين عثمانلي مدير مكتب هيئة تنشيط السياحة بالمطار ، وتم استقبالهم بالهدايا التذكارية ، وتم إنهاء إجراءات وصولهم وخروجهم من المطار الي احدي فنادق الجيزة بجوار الأهرامات .

ونجح بيب جوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في تحقيق الثلاثية التاريخية «الفوز بالدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا»، واختار المدرب الإسباني، السفر إلى مصر لقضاء جزء من عطلته الصيفية في رحلة للأقصر وأسوان، قبل الاستعداد للموسم الجديد .

بيب جوارديولا

 

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