خطفه ملك الموت.. مغني راب يسقط في حفل أمام جمهوره على المسرح

توفي مغني الراب الأمريكي بيج بوكي بعد انهياره على خشبة المسرح أثناء تقديمه أحد العروض بشكل مفاجئ.

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كان بيج بوكي، واسمه الحقيقي ميلتون باول، يظهر في حدث في بومونت بولاية تكساس ليلة السبت عندما بدا أنه أغمي عليه، بحسب ما نشرت “أسوشيتد برس”.

وأظهر مقطع فيديو تمت مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي أن الشاب البالغ من العمر 48 عامًا يسقط للخلف، حيث سارع الناس لمساعدته والمسعفون، ثم أجروا الإنعاش القلبي الرئوي عليه في بار Pour09.

ونقل باول إلى المستشفى لكنه توفي يوم الأحد، وقال المتحدث باسم باول في بيان عقب وفاته إنه "محبوب من عائلته وأصدقائه ومعجبيه المخلصين".

وأضاف البيان: "سيظل بيج بوكي إلى الأبد"، فقد كان باول عضوًا في Screwed Up Click، ​​وهي مجموعة مؤثرة من الفنانين المقيمين في هيوستن.