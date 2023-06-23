الجيش العراقي: قضينا على 99% من عناصر داعش وسلمنا ملفاتهم لوزارة الداخلية

أعلن الجيش العراقي في نبأ عاجل، اليوم الجمعة أن قواته قضيت على داعش وجاء في النبأ الذي تناقلته عدة مواقع محلية، الجيش العراقي :" قضينا على 99% من عناصر داعش بالبلاد وسلمنا ملفهم لوزارة الداخلية".

وكانت قد أطلقت القوات العراقية المرحلة الخامسة من عملية "سيوف الحق" ضد تنظيم داعش الإرهابي، التي تهدف لمجابهة عناصر التنظيم واستهداف مواقعهم بشكل رئيسي، استنادًا إلى المعلومات والتقارير الاستخباراتية عالية الدقة.

وأكد اللواء تحسين الخفاجي، المتحدث باسم العمليات المشتركة بالجيش العراقي، خلال مداخلة على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه المرحلة من عملية "سيوف الحق" تتم في 3 مواقع، بالأخص الواقعة بين إقليم كردستان والقوات المركزية العراقية، التي كانت تعد أبرز المواقع التي تشهد تواجدًا كبيرًا لعناصر التنظيم.

وأضاف أن هذه العمليات سبقتها سلسلة من الضربات الجوية لطيران الجيش العراقي، التي استندت إلى معلومات وتقارير استخباراتية حول مواقع تمركز العناصر الإرهابية، مشيرًا إلى أنه تمت تصفية 145 إرهابيًا، منذ بداية العام وحتى نهاية مايو الماضي.