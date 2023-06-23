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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جويل روبين: ترامب ارتكب الكثير من الجرائم في حق نفسه والسلطة والشعب

ترامب
ترامب

قال جويل روبين، نائب وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ليس ضحية على الإطلاق كما يحاول أن يقول، حيث يهدف من خلال خطاباته كسب تعاطف الشعب الأمريكي للوقوف معه في أزمة التهم الموجه إليه، والوقوف معه أيضاً ضد خصمه الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن.

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وأكد روبين، خلال لقائه ببرنامج "عين على أمريكا"  المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن لائحة الاتهام ضد ترامب تم تقديمها من قبل مدعي عام خاص مُعين من قبل وزارة العدل المستقلة، أي أن هذا الاتهام لم يُقدم من خصم ترامب وهو الرئيس الأمريكي جو بايدن.

 

وأضاف في حديثه، أن ما يحدث الآن أن ترامب يتحدى النظام بكل الطرق والسبل، حيث يحاول جاهداً أن يقنع الشعب الأمريكي أن النظام الانتخابي الأمريكي فاسد ومزيف وغير حقيقي.

وأشار إلى أن ترامب ارتكب الكثير من الجرائم في حق السلطة الحاكمة وفي حق الشعب الأمريكي بالكامل، ولهذا يتم محاسبة ترامب حالياً قانونياً مثله مثل أي مواطن.

 

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