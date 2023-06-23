منع الحمل .. مرسوم رئاسي أمريكي عاجل بعد حظر الإجهاض

أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن مرسوما رئاسيا يهدف إلى تعزيز إمكانية الحصول على وسائل منع الحمل.

وصدر بيان جاء فيه: "العام الماضي حرمت النساء من العناية الطبية الأساسية للحفاظ على صحتهن وحتى إنقاذ حياتهن"، حسبما نقلت رويترز.

وأضاف بيان البيت الأبيض: "عن انضمام الرئيس ونائبة الرئيس إلى غالبية الأمريكيين الذين يؤمنون بأن الحق في الاختيار جوهري، والذين رفعوا صوتهم في كل مناسبة منذ قرار المحكمة العليا".

وحظرت عدة ولايات محافظة الإجهاض، مرغمة العيادات التي كانت تجريها على الإغلاق على وجه السرعة أو الانتقال إلى مناطق تتيح لها مواصلة العمل.