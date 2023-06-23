النقل تحذر من إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية.. صور

تستمر وزارة النقل في استكمال حملة "سلامتك تهمنا" على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في إطار خطتها للتوعية من السلوكيات الخاطئة عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية.



وناشدت الوزارة اليوم على صفحتها الرسمية؟، المواطنين بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية وعدم العبور منها، لما ينجم عنها من ازهاق لأرواح المواطنين وتعطيل لمسير حركة القطارات.



وأكدت الوزارة في بيانها، على ضرورة الالتزام التام بالعبور من الأماكن المعدة لذلك وهي المزلقانات الشرعية الخاصة بهيئة السكك الحديدية، للمحافظة على أرواح المواطنين وانتظام مسير حركة القطارات.

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