"شباب الصحفيين": كلمة السيسي في قمة باريس خارطة طريق لعبور الأزمات

أكدت جبهة شباب الصحفيين، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقمة الدولية لميثاق التمويل العالمي في باريس، اتسمت كالعادة بالصراحة والشفافية وعبرت بكل صدق وإخلاص عن حجم التحديات الجسام التي تواجه الدول النامية في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي مرت بها هذه الدول بدءاً من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.



وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في بيان صحفي اليوم الجمعة: كلمات الرئيس السيسي في المحافل الدولية الإقليمية دائما تكون خارطة طريق لرسم مستقبل أفضل وغد مشرق من خلال تضافر كل الجهود لتحقيق وتوفير حياة أفضل لكل الشعوب.



وأضاف طوالة: هذه الكلمة التاريخية لقائد مصر وضعت العالم أمام مسئوليات هامة تجاه القارة الأفريقية، وحان الوقت أن يترجم المجتمع الدولي رسائل "مصر السيسي" إلي منهج عمل في المرحلة المقبلة لعبور الأزمات والوصول إلى الهدف المنشود في تحقيق التنمية المستدامة.