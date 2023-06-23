في خطوتين.. طريقة عمل سلطة الكرنب بنفس طعم الجاهز

تعتبر طريقة عمل سلطة الكرنب أو كما يعرف بالملفوف من أهم السلطات سهلة التحضير واللذيذة الطعم، كما أنّها مغذية وتعطي إحساساً بالشبع، ويتم تحضير هذه خاصة الوجبة السريعة كالبرجر والبروستد.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل سلطة الكرنب، ويمكن تحضيرها في المنزل في اقل كن ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل..

طريقة عمل سلطة الكرنب

طريقة عمل سلطة الكرنب

مقادير طريقة عمل سلطة الكرنب :

1 علبة ذرة

1 علبة حمص

1 علبة فاصوليا حمراء

1 كوب شرائح رفيعة خس

1 كوب شرائح ملفوف أحمر

1 كوب شرائح ملفوف أبيض

1 كوب شرائح جزر

1 كوب شرائح بصل أبيض

1ملعقة صغيرة ليمون

1 ملعقة كبيرة خل أبيض

½ ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

طريقة عمل سلطة الملفوف :

_ في وعاء كبير، اخلطي كل مكونات السلطة جيداً.

_ ننقل سلطة الكرنب في طبق التقديم، ونقدمها مباشرة مع أي صنف طعام على المائدة.