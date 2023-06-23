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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مندوبة أمريكا فى مجلس الأمن: استمرار الحرب الروسية يفاقم أزمة الغذاء العالمية

الحرب
الحرب

اتهمت مندوبة أمريكا لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، روسيا بمنع وصول المساعدات الإنسانية لأوكرانيا، وقالت إنه يجب على روسيا أن تسمح للأمم المتحدة بتوصيل المساعدات في مسار آمن.

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رد عاجل من روسيا بعد فرض عقوبات أوروبية جديدة عليها

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تهديد قوي من الاتحاد الأوروبي لأي دولة تساعد روسيا بالالتفاف على العقوبات

وأعربت خلال جلسة مجلس الأمن بشأن استخدام المسيرات في أوكرانيا،  عرضتها قناة " القاهرة الإخبارية"، عن قلق بالغ بسبب دمار البنية التحنية، لافتة إلى أن هجمات روسيا أدت إلى قطع الكهرباء وأصبحت كثير من المنازل بلا تدفئة أو كهرباء.

 

وأضافت: "بوتين اعتقد أن أوكرانيا ستستسلم بدون مقاومة لكن كان مخطئًا، واعتقد أنه لن يشهد تبعات من المجتمع الدولي على فعله، أو أن المجتمع الدولي سيتعب من الحرب، لكن 140 دولة صوتت بشكل متكرر  بإدانة الحرب التي شنتها روسيا، وأن أوكرانيا تتمتع بحق الدفاع عن النفس".

 

ولفتت إلى أن روسيا لم تبرهن على أي خطوات للتفاوض من أجل السلام، ولابد توجيه نداء واضح لبوتين لإنهاء حرب العدوان، لأن استمرارها يؤدي لمزيد من المعاناة للشعب الأوكراني وللعالم كله، حيث استخدم بوتين الغذاء سلاح حرب، وفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي.

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