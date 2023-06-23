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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

21 ميدالية متنوعة.. الأولمبية تهنئ اتحاد السلاح على إنجازات بطولة أفريقيا

صدى البلد

تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بالتهنئة للاتحاد المصري للسلاح برئاسة عبدالمنعم الحسيني بعد الفوز ببطولة أفريقيا التي أقيمت في مصر بالحصول على 21 ميدالية متنوعة بينهم 10 ميداليات ذهب و5 ميداليات فضه و6 ميداليات برونزية.

ويعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عن خالص التهنئة لمجلس إدارة اتحاد السلاح المصرية والجهاز الفني واللاعبين على هذا المستوى المميز في البطولة الأفريقية وإستمرار تحقيق الانجازات والنجاحات في الفترة الحالية على جميع المستويات وإستمرار رفع راية مصر عاليه بجانب حسن التنظيم للبطولة والذي أشاد به الجميع.


ويؤكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب أن الرياضة المصرية تحقق في الفترة الحالية العديد من النجاحات والإنجازات الرياضية بفضل دعم ورعاية الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي الذي منح الرياضة والرياضيين إهتمام كبير غير مسبوق كان نتيجته تحقيق العديد من النجاحات والانتصارات ورفع راية مصر عاليه في جميع المحافل الرياضية.

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