كاتب صحفي : الجماعات الإرهابية تستخدم الدين لمحاربتنا

‏قال الكاتب الصحفي ماهر فرغلي الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، إن حرب الشائعات التي تواجهها مصر سوف تستمر لأن هذه ضريبة أي دولة تقوم بتنمية ومصير أي دولة لها مشروع وهدف، وهذا مصير مصر لأنها دولة عظيمة وكبيرة ولها تاريخ وحضارة.

وتابع فرغلي خلال لقائه ببرنامج "بصراحة"، تقديم الإعلامية "رانيا هاشم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن شيء طبيعي أن أي دولة سوف تواجه مثل هذه الحروب لكن المشكلة أن هذه الحروب التي تواجهها مصر مغلفة بغلاف ديني، لكن مع الدول الأخرى التي تواجه مثل هذه الحروب بشراسة ولكن ليس عن طريق الدين، أما في مصر نواجهها بشعارات دينية.

زيادة الوعي والإدراك

وأضاف أنهم يحاولون اظهار أن الدولة بلا دين ويقومون بتصنيف الناس وهذه هي المشكلة التي تواجه مصر، ويجب على الناس أن يكون لديها وعي وإدراك خاصة مع هجمات السوشيال ميديا الشرسة.