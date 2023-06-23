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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئول روسي : كييف قصفت الجسر الرابط بين موسكو وأوكرانيا وخرج عن الخدمة

صدى البلد

أعلن مسئول روسي، اليوم الجمعة،  أنّ جسراً مهمّاً يربط بين شبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو ومنطقة في جنوب أوكرانيا أصبح خارج الخدمة بعدما قصفته قوات كييف .

وقال فلاديمير سالدو، رئيس الإدارة في الجزء المحتل من منطقة خيرسون، للتلفزيون الروسي: "لسوء الحظ ، الجسر تعرض لأضرار أكبر بكثير مما كنّا نعتقد في البداية...خلال الأيام الـ 15 إلى 20 المقبلة، أو حتى أكثر، إلى حين إنجاز العمل وتحديد ما يمكن القيام به، فإنّ الجسر خارج الخدمة المرورية"، حسبما نقلت أسوشيتيد فرانس برس.

رد عاجل من روسيا بعد فرض عقوبات أوروبية جديدة عليها

واتهمت مندوبة أمريكا لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، روسيا بمنع وصول المساعدات الإنسانية لأوكرانيا، وقالت إنه يجب على روسيا أن تسمح للأمم المتحدة بتوصيل المساعدات في مسار آمن.


وأعربت خلال جلسة مجلس الأمن بشأن استخدام المسيرات في أوكرانيا،  عرضتها قناة " القاهرة الإخبارية"، عن قلق بالغ بسبب دمار البنية التحنية، لافتة إلى أن هجمات روسيا أدت إلى قطع الكهرباء وأصبحت كثير من المنازل بلا تدفئة أو كهرباء.

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