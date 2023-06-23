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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مندوبة بريطانيا بالأمم المتحدة: بوتين يقوض الأمن العالمى ويأخذ الغذاء رهينًة

بوتين
بوتين

دعت مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة باربرا وودورد، روسيا لسحب قواتها من أوكرانيا وإنهاء حرب العدوان.

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وقالت “وودورد” إن العالم يحتاج للسلام، لكن أوكرانيا لن يحل فيها السلام طالما بقيت القوات الروسية على أراضيها.

 

واتهمت مندوبة بريطانيا خلال جلسة مجلس الأمن بشأن استخدام المسيرات في أوكرانيا عرضتها قناة " القاهرة الإخبارية"، حكومة “بوتين” بممارسة القتل والتعذيب والقمع الوحشي  في أوكرانيا، وأنها رفضت طلبات من الأمم المتحدة لمساعدة من هم بحاجة لمساعدة ماسة عقب تدمير سد كاخوفكا.

 

وأردفت: "بوتين أظهر ازدراء للقانون الدولي، وصم أذنيه عن التكلفة التي تكبدتها أوكرانيا والعالم، ويطلق الصواريخ على كييف حتى في أوقات زيارة قادة العالم لموسكو سعيا لبناء السلام".

واختمت "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقوض الأمن العالمي، ويأخذ الغذاء العالمي رهينة، من خلال عرقلة شحنات الحبوب، ويعتبر البنك الدولي أن احتياجات أوكرانيا للإعمار تفوق 400 بليون دولار".

بريطانيا

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