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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصر تحقق إنجازًا تاريخيًا وتتصدر ترتيب ميداليات بطولة إفريقيا للسلاح

عبدالمنعم الحسيني
عبدالمنعم الحسيني - منتخب مصر للسلاح

 

استطاعت مصر تحقيق إنجازًا تاريخيًا بتصدرها جدول ترتيب ميداليات بطولة إفريقيا للسلاح والتي أقيمت خلال الفترة من 19 حتى 23 يونيو الجاري بصالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.
 
سيطر لاعبو الفراعنة على منصات التتويج واستطاعوا الفوز بـ21 ميدالية بواقع 10 ذهبيات و5 فضيات و6 برونزيات.

وتعد هذه هي أفضل نتيجة لمنتخب مصر في تاريخ بطولات إفريقيا بالإضافة إلى أنها النتيجة الأفضل فيما يخص البطولات القارية في العالم.

وحصد الميداليات الذهبية كل من زياد السيسي بسلاح السيف ومحمد ياسين بسيف المبارزة ويارا الشرقاوي ومحمد حمزة فى سلاح الشيش بالإضافة إلى 6 ميداليات للفرق لجميع أسلحة السيدات والرجال


أما على صعيد الميداليات الفضية فقد توج بها كل من أدهم معتز وندى حافظ بسلاح السيف ومحمد السيد بسيف المبارزة ونورا منير وعلاء أبوالقاسم بسلاح الشيش فيما حصد البرونزية كل من أية حسين بسيف المبارزة ومحمد عامر ومريم الدغيدي بسلاح السيف وأحمد السيد بسيف المبارزة بالإضافة إلى محمد حسن وعبدالرحمن طلبة في سلاح الشيش.

يذكر أن منتخب السلاح العام الماضي قد حقق 21 ميدالية أيضا بواقع 8 ذهبيات و6 فضيات و7 برونزيات بالبطولة التي أقيمت في المغرب عام 2022.

وضم جهاز سلاح الشيش كلًا من مصطفى نهاد وماهر حمزة وفاليريو اسبرومتني، فيما تكون جهاز سلاح السيف من جمال عبداللطيف ومحمود جندية وفينسان انستيت بينما ضم جهاز سلاح سيف المبارزة كل من سيد سامي وسامح مجدي.


بالإضافة إلى د محمد الجمال مخطط الأحمال، محمد صبري معد بدني، د محمد عبد اللطيف المعد النفسي، د أيمن غنيم المدير الاداري للمنتخب، عمرو الشرقاوي اداري سيف وسيف مبارزة، محمد فهمي اداري الشيش. 

فيما يضم الجهاز الطبي: دكتور حسن كمال رئيس الجهاز الطبي، د محمد الششتاوي اخصائي علاج طبيعي، د احمد عبد القادر اخصائي تأهيل بدني وحركي، د احمد عزت اخصائي علاج طبيعي، د غاده عاطف أخصائية تأهيل بدني وحركي، د سمر علي اخصائية علاج طبيعي.

وشهدت البطولة مشاركة 21 دولة إفريقية حيث حرصت جميع الدول على التواجد من أجل حصد النقاط الهامة من أجل التأهل لأولمبياد باريس 2024.

مصر بطولة افريقيا للسلاح

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