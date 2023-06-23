بنسبة تخطت 129% من المستهدف.. انتظام توريد القمح بالشون والهناجر بدمياط

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، انتظام عملية توريد القمح للشون والهناجر التى تم تجهيزها قبل انطلاق موسم التوريد لهذا العام والذى بدأ إبريل الماضى ، معلنة عن توريد ٦٠١٧٤.٧١٧طن من المحصول حتى الأمس بنسبة تخطت ١٢٩.٤% من المستهدف.

وأضافت أن المساحة المنزرعة من القمح بنطاق المحافظة ٣١٠٠٢ فدان، كما أكدت أن المحافظة تعمل على تحقيق المستهدف وضبط منظومة التوريد و التخزين، مشيرة إلى أنه يتم متابعة العمل التى تتم من خلال مديريتى الزراعة والتموين بشكل مستمر.

كما أكدت مجددا متابعة الموقف أولا بأول والتيسير على المزارعين خلال التوريد ورصد أى معوقات والعمل على حلها فورا.